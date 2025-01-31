Спор с потасовкой между учеником и учительницей в школе: правоохранители проверяют информацию
Киев • УНН
В киевской школе произошел конфликт с потасовкой между учительницей и ученицей. Инспекторы ювенальной превенции проводят проверку инцидента, который попал на видео в соцсетях.
В Киеве инспекторы ювенальной превенции проверяют информацию о конфликте с потасовкой между учительницей и ученицей киевской школы.
Об этом УНН сообщает с ссылкой на полицию Киева.
Инспекторы ювенальной превенции проверяют информацию о конфликте между учеником и учителем в помещении столичной школы. Видео с инцидентом было обнародовано сегодня в нескольких телеграмм-каналах
Сообщается, что сейчас в помещении образовательного учреждения находятся сотрудники полиции, которые общаются с администрацией школы и детьми. По данному факту продолжается проверка.
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