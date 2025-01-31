Спор с потасовкой между учеником и учительницей в школе: правоохранители проверяют информацию

В Киеве инспекторы ювенальной превенции проверяют информацию о конфликте с потасовкой между учительницей и ученицей киевской школы.

Об этом УНН сообщает с ссылкой на полицию Киева.

Инспекторы ювенальной превенции проверяют информацию о конфликте между учеником и учителем в помещении столичной школы. Видео с инцидентом было обнародовано сегодня в нескольких телеграмм-каналах