Суперечка зі штовханиною між учнем та вчителькою в школі: правоохоронці перевіряють інформацію

У Києві інспектори ювенальної превенції перевіряють інформацію щодо конфлікту зі штовханиною між вчителькою та ученицею київської школи.

Про це УНН повідомляє з посиланням на поліцію Києва.

Інспектори ювенальної превенції перевіряють інформацію щодо конфлікту між учнем та вчителем у приміщенні столичної школи. Відео з інцидентом було оприлюднено сьогодні у декількох телеграм-каналах - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що наразі у приміщенні освітнього закладу знаходяться співробітники поліції, які спілкуються з адміністрацією школи та дітьми. За вказаним фактом триває перевірка.

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