Суперечка зі штовханиною між учнем та вчителькою в школі: правоохоронці перевіряють інформацію

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Київ • УНН

 • 34643 перегляди

У київській школі стався конфлікт зі штовханиною між вчителькою та ученицею. Інспектори ювенальної превенції проводять перевірку інциденту, який потрапив на відео в соцмережах.

У Києві інспектори ювенальної превенції перевіряють інформацію щодо конфлікту зі штовханиною між вчителькою та ученицею київської школи.

Про це УНН повідомляє з посиланням на поліцію Києва.

Інспектори ювенальної превенції перевіряють інформацію щодо конфлікту між учнем та вчителем у приміщенні столичної школи. Відео з інцидентом було оприлюднено сьогодні у декількох телеграм-каналах

- йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що наразі у приміщенні освітнього закладу знаходяться співробітники поліції, які спілкуються з адміністрацією школи та дітьми. За вказаним фактом триває перевірка.

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Вчитель застосував силу до учня: скандал у школі на Рівненщині18.01.25, 21:49 • 36476 переглядiв

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