Суперечка зі штовханиною між учнем та вчителькою в школі: правоохоронці перевіряють інформацію
Київ • УНН
У київській школі стався конфлікт зі штовханиною між вчителькою та ученицею. Інспектори ювенальної превенції проводять перевірку інциденту, який потрапив на відео в соцмережах.
У Києві інспектори ювенальної превенції перевіряють інформацію щодо конфлікту зі штовханиною між вчителькою та ученицею київської школи.
Про це УНН повідомляє з посиланням на поліцію Києва.
Інспектори ювенальної превенції перевіряють інформацію щодо конфлікту між учнем та вчителем у приміщенні столичної школи. Відео з інцидентом було оприлюднено сьогодні у декількох телеграм-каналах
Повідомляється, що наразі у приміщенні освітнього закладу знаходяться співробітники поліції, які спілкуються з адміністрацією школи та дітьми. За вказаним фактом триває перевірка.
Вчитель застосував силу до учня: скандал у школі на Рівненщині18.01.25, 21:49 • 36476 переглядiв