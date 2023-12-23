Спор из-за парковки в Харькове привел к драке и ножевому ранению

В Харькове мужчины поссорились из-за неправильной парковки возле жилого дома. Во время конфликта один из них получил кулаком удар по голове, второй - непроницаемое резаное ранение в левый бок. Об этом сообщила пресс-служба полиции Харьковщины, передает УНН.

Детали

29- и 23-летние мужчины обратились с заявлениями к следователям.

Пострадавшего с резаным ранением госпитализировали в больницу, откуда выписали после оказания необходимой медицинской помощи. Назначен ряд экспертиз. Досудебное расследование продолжается сказано в сообщении.

В полиции открыли два уголовных производства. Дела расследуют как умышленное легкое телесное повреждение.

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