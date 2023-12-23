Спор из-за парковки в Харькове привел к драке и ножевому ранению

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Сын бывшего мэра Харькова Геннадия Кернеса регулярно встречается с Мураевым в Европе - источники
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Сын бывшего мэра Харькова Геннадия Кернеса регулярно встречается с Мураевым в Европе - источники

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Понимание и заинтересованность в развитии отечественного производителя - президент ассоциации "Мясо Украины" о диалоге с Минобороны по тендерам на питание
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Однозначно веховое событие, хотя и со своими минусами: эксперт о легализации медицинского каннабиса
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Однозначно веховое событие, хотя и со своими минусами: эксперт о легализации медицинского каннабиса

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Разведка подтвердила действие российского паспорта главы ВККС

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В заявлениях Кирилла Кернеса могут скрываться интересы рф по дестабилизации ситуации в Харькове - эксперт
21 декабря  •  152281 просмотра

В заявлениях Кирилла Кернеса могут скрываться интересы рф по дестабилизации ситуации в Харькове - эксперт

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россия может вербовать сбежавших за границу, для дестабилизации ситуации в Харькове - политолог
21 декабря  •  142902 просмотра

россия может вербовать сбежавших за границу, для дестабилизации ситуации в Харькове - политолог

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Хочешь работать - плати дань: бухгалтер-практик об отношениях налоговой с бизнесом
21 декабря  •  140572 просмотра

Хочешь работать - плати дань: бухгалтер-практик об отношениях налоговой с бизнесом

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21 декабря  •  131816 просмотра

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Решение Верховного суда по делу обвиняемого в серии заказных убийств агента фсб Шепелева вредит имиджу Украины - политолог
21 декабря  •  120862 просмотра

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Подоляк об Арестовиче: я общался с ним, пока у него не начались эти отклонения
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Спор из-за парковки в Харькове привел к драке и ножевому ранению

В Харькове спор на парковке привел к драке, в результате которой один человек получил черепно-мозговую травму, а другой - несмертельное ножевое ранение; полиция расследует инцидент как умышленное легкое телесное повреждение.

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Спор из-за парковки в Харькове привел к драке и ножевому ранению

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23 декабря отмечается День рождественского киномарафона, когда люди со всего мира наслаждаются любимыми фильмами на рождественскую тематику разных жанров. Событие зародилось в США и приобрело международную популярность.

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Украинская ПВО уничтожила 9 из 9 ударных дронов россиян

Украинские военные сбили все девять российских беспилотников типа "Шахид", запущенных с территории Крыма и России над Одесской и Хмельницкой областями.

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Почетный император Японии Акихито празднует 90-й день рождения

Почетный император Японии Акихито отпраздновал свой 90-й день рождения в кругу семьи, включая нынешнего императора Нарухито, который выздоровел после сердечной недостаточности и операции на глазах.

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Почетный император Японии Акихито празднует 90-й день рождения

Уроженца Чечни посадили в Великобритании за шпионаж за иранским оппозиционным телеканалом

Мохаммед Довтаев был приговорен к 3,5 годам за шпионаж за оппозиционным телеканалом в Лондоне с целью потенциального теракта. Он утверждал, что интересуется архитектурой, но прокуроры доказали, что его целью было выявление уязвимых мест в системе безопасности.

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NASA поделилось фотографией NGC 2264, скопления Рождественской елки, со звездами возрастом от 1 до 5 миллионов лет, расположенного примерно в 2500 световых лет от нас.

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NASA поделилось фотографией звездного скопления, похожего на рождественскую елку

Армия Израиля выложила видео, снятое собакой в сети туннелей ХАМАС

ЦАХАЛ обнародовал кадры с камеры наблюдения, на которых видно разветвленную сеть туннелей ХАМАС в городе Газа, включая командные пункты и объекты инфраструктуры.

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Армия Израиля выложила видео, снятое собакой в сети туннелей ХАМАС

ВОЗ предупреждает о росте случаев заражения коронавирусной инфекцией

ВОЗ сообщила о росте на 52% количества случаев COVID-19 в мире за последние четыре недели: 854 673 новых случаев инфицирования и 3 005 смертей.

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ВОЗ предупреждает о росте случаев заражения коронавирусной инфекцией

Япония приняла рекордный оборонный бюджет с $56 млрд

Япония увеличила свой военный бюджет на 2024 год до 56 миллиардов долларов, что на 16,5% больше, чем в 2023 году, на фоне опасений по поводу военной экспансии Китая и России. Бюджет позволит финансировать модернизацию оборонных технологий, включая гиперзвуковые ракеты и эсминцы Aegis.

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Япония приняла рекордный оборонный бюджет с $56 млрд

Делегация Сената Франции призывает усилить военную поддержку Украины

Французские сенаторы посетили Польшу и Украину, выступая за увеличение поставок беспилотников, артиллерии и военного оборудования в Украину, обсуждая ход и потребности конфликта.

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