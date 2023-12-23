Спор из-за парковки в Харькове привел к драке и ножевому ранению
В Харькове спор на парковке привел к драке, в результате которой один человек получил черепно-мозговую травму, а другой - несмертельное ножевое ранение; полиция расследует инцидент как умышленное легкое телесное повреждение.
23 декабря: День рождественского киномарафона, Праздник человеческого света
23 декабря отмечается День рождественского киномарафона, когда люди со всего мира наслаждаются любимыми фильмами на рождественскую тематику разных жанров. Событие зародилось в США и приобрело международную популярность.
Украинская ПВО уничтожила 9 из 9 ударных дронов россиян
Украинские военные сбили все девять российских беспилотников типа "Шахид", запущенных с территории Крыма и России над Одесской и Хмельницкой областями.
Почетный император Японии Акихито празднует 90-й день рождения
Почетный император Японии Акихито отпраздновал свой 90-й день рождения в кругу семьи, включая нынешнего императора Нарухито, который выздоровел после сердечной недостаточности и операции на глазах.
Уроженца Чечни посадили в Великобритании за шпионаж за иранским оппозиционным телеканалом
Мохаммед Довтаев был приговорен к 3,5 годам за шпионаж за оппозиционным телеканалом в Лондоне с целью потенциального теракта. Он утверждал, что интересуется архитектурой, но прокуроры доказали, что его целью было выявление уязвимых мест в системе безопасности.
NASA поделилось фотографией звездного скопления, похожего на рождественскую елку
NASA поделилось фотографией NGC 2264, скопления Рождественской елки, со звездами возрастом от 1 до 5 миллионов лет, расположенного примерно в 2500 световых лет от нас.
Армия Израиля выложила видео, снятое собакой в сети туннелей ХАМАС
ЦАХАЛ обнародовал кадры с камеры наблюдения, на которых видно разветвленную сеть туннелей ХАМАС в городе Газа, включая командные пункты и объекты инфраструктуры.
ВОЗ предупреждает о росте случаев заражения коронавирусной инфекцией
ВОЗ сообщила о росте на 52% количества случаев COVID-19 в мире за последние четыре недели: 854 673 новых случаев инфицирования и 3 005 смертей.
Япония приняла рекордный оборонный бюджет с $56 млрд
Япония увеличила свой военный бюджет на 2024 год до 56 миллиардов долларов, что на 16,5% больше, чем в 2023 году, на фоне опасений по поводу военной экспансии Китая и России. Бюджет позволит финансировать модернизацию оборонных технологий, включая гиперзвуковые ракеты и эсминцы Aegis.
Делегация Сената Франции призывает усилить военную поддержку Украины
Французские сенаторы посетили Польшу и Украину, выступая за увеличение поставок беспилотников, артиллерии и военного оборудования в Украину, обсуждая ход и потребности конфликта.