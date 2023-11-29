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В Киеве задержали банду рейдеров, которые хотели захватить парковочный бизнес

Киев  •  УНН

29 ноябрь 2023, 10:53  •  10807 просмотра

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Правоохранители Киева задержали пять человек, которые, угрожая убийством, силой хотели отобрать парковочный бизнес у предпринимателей из Киева.

В Киеве правоохранители задержали 5 участников преступной организации, которые под угрозой расправы отбирали бизнес у предпринимателей. Об этом сообщает Киевская городская прокуратура, передает УНН.

Детали 

Следователи выяснили, что в течение длительного времени задержанные требовали от представителей двух обществ передачу прав на бизнес.

Объектами преступных посягательств стали шесть парковочных площадок на территории г. Киева, на которых потерпевшие на законных основаниях осуществляли свою предпринимательскую деятельность. Чтобы заставить предпринимателей передать права на бизнес, участники преступной организации угрожали им физическим насилием и запугивали расправой

 - резюмировали в ведомстве

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Правоохранители провели обыски по месту жительства фигурантов и задержали руководителя и 4 участников преступной организации.

В настоящее время задержанным сообщено о подозрении и Печерским районным судом г. Киева избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста с обязанностью ношения электронного средства контроля. На указанные решения прокурор подал апелляционные жалобы

- сообщили в прокуратуре.

Дополнение 

Отмечается, что благодаря угрозам злоумышленникам удалось завладеть правом пользования парковками и беспрепятственно собирать с автовладельцев оплату за парковку. Убытки, нанесенные предпринимателям, составляют более 1 млн гривен.

Во время обысков у задержанных изъяли оружие и боеприпасы к нему, денежные средства, черновые записи, "бухгалтерию" незаконной деятельности и другие вещественные доказательства.

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Отмечается, что разоблачение преступной деятельности осуществлялось прокурорами Печерской окружной прокуратуры города Киева, совместно с прокурорами Киевской городской прокуратуры и совместно со следователями Печерского управления полиции ГУ НП в г. Киеве при оперативном сопровождении ГУ СБУ в г. Киеве и Киевской области.

Напомним

В почти в центре Запорожья 11 экипажей патрульной полициипроводили задержание грабителей на авто с одесскими номерами.

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

Криминал и ЧП
У Києві затримали банду рейдерів, які хотіли захопити паркувальний бізнес
A gang of raiders who wanted to seize the parking business was detained in Kyiv
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