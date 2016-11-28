Банду грабіжників затримали у Запоріжжі 11 екіпажів поліції

Слідчі Дніпровського відділку Нацполіції отримали виклик від 79-річного чоловіка, який повідомив, що троє чоловіків, представившись працівниками Обленерго, увійшли до його оселі та відібрали майже 20 тис. грн. Правоохоронці звернулись до колег з патрульної поліції з проханням допомогти із затриманням, бо злочинці могли бути озброєні. Патрульні, в свою чергу, задіяли максимум (вийшло 11) вільних екіпажів та провели затримання злочинців.

Злочинцями виявились троє мешканців Дніпропетровської області, відповідно 1990, 1993 та 1997 р. н., які раніше вже притягувалися до кримінальної відповідальності за скоєння корисливих злочинів. Втім, на шлях виправлення не стали. Більше того, за попередньою інформацією, на рахунку затриманих ціла низка злочинних епізодів, скоєних за схожим сценарієм, де потерпілими виступали люди похилого віку. Причому географія їх злочинної діяльності охоплює кілька областей України.

Триває досудове розслідування кримінального провадження, розпочатого за ознаками ч.3 ст. 185 Кримінального кодексу України (крадіжка, поєднана з проникненням у приміщення). Санкція статті передбачає до шести років позбавлення волі. Підозрюваних затримано згідно ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України та поміщено до ізолятора тимчасового тримання.