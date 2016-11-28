Банду грабителей задержали в Запорожье 11 экипажей полиции

Следователи Днепровского отделения Нацполиции получили вызов от 79-летнего мужчину, который сообщил, что трое мужчин, представившись работниками облэнерго, вошли в его дом и отобрали почти 20 тыс. грн. Правоохранители обратились к коллегам из патрульной полиции с просьбой помочь с задержанием, так как преступники могли быть вооружены. Патрульные, в свою очередь, задействовали максимум (получилось 11) свободных экипажей и провели задержание преступников.

Преступниками оказались трое жителей Днепропетровской области, 1990, 1993 и 1997 г.р., которые ранее уже привлекались к уголовной ответственности за совершение корыстных преступлений. Впрочем, на путь исправления не стали. Более того, по предварительной информации, на счету задержанных целый ряд преступных эпизодов, совершенных по похожему сценарию, где потерпевшими выступали пожилые люди. Причем география их преступной деятельности охватывает несколько областей Украины.

Продолжается досудебное расследование уголовного производства, которое начали по признакам ч.3 ст. 185 Уголовного кодекса Украины (кража, соединенная с проникновением в помещение). Санкция статьи предусматривает до шести лет лишения свободы. Подозреваемых задержали согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины и поместили в изолятор временного содержания.