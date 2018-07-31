Соединенные Штаты стали на сторону России в деле против Украины в ВТО
Киев • УНН
КИЕВ. 31 июля. УНН. Соединенные Штаты поддержали позицию России в споре во Всемирной торговой организации по блокированию Москвой украинского транзита. Об этом сообщает УНН со ссылкой на материал издания Politico.
Согласно информации издания, решение спора между Украиной и Россией интересует США в контексте введения президентом США Дональдом Трампом пошлин на сталь и алюминий.
А все потому, что Российская Федерация закрыла транзит для украинских экспортеров якобы с “соображений национальной безопасности”. Статья 21 соглашения о тарифах и торговле позволяет членам ВТО вводить ограничения, которые нарушают их обязательства, из-за необходимости защитить национальную безопасность.
Соответственно, ссылаясь именно на эту статью администрация Трампа ввела пошлины на сталь и алюминий. “Несмотря на то, что США поддерживают Украину в большем территориальном конфликте, США и Россия утверждают, что ВТО не имеет права рассматривать дело в отношении транзитных ограничений”, — сообщает журналист издания Дуг Палмер.
Как сообщал УНН, эксперты ВТО частично поддержали требования Украины в споре с Россией по импорту железнодорожного оборудования.