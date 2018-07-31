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Сполучені Штати стали на бік Росії у справі проти України в СОТ

Сполучені Штати стали на бік Росії у справі проти України в СОТ

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 липня. УНН. Сполучені Штати підтримали позицію Росії у суперечці в Світовій організації торгівлі щодо блокування Москвою українського транзиту. Про це повідомляє УНН з посиланням на матеріал видання Politico.

Згідно інформації видання, вирішення спору між Україною та Росією цікавить США в контексті введення президентом США Дональдом Трампом мит на сталь та алюміній.

А все через те, що Російська Федерація закрила транзит для українських експортерів нібито з “міркувань національної безпеки”. Стаття 21 угоди про тарифи і торгівлю дозволяє членам СОТ вводити обмеження, які порушують їх зобов’язання, через потребу захистити національну безпеку.

Відповідно, посилаючись саме на цю статтю адміністрація Трампа ввела мита на сталь та алюміній. “Не дивлячись на те, що США підтримують Україну в більшому територіальному конфлікті, США та Росія стверджують, що СОТ не має права розглядати справу щодо транзитних обмежень”, — повідомляє журналіст видання Дуг Палмер.

Як повідомляв УНН, експерти СОТ частково підтримали вимоги України у спорі з Росією щодо імпорту залізничного обладнання.

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