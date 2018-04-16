Сотрудник СБУ попал в больницу после попытки самоубийства

"Действительно, у нас был инцидент, сейчас один из сотрудников находится в больнице, следствие ведет Нацполиция," - ответила Е.Гитлянская на вопрос корреспондента УНН, действительно ли находится в больнице работник СБУ, который вчера пытался покончить с жизнью.

Отметим, накануне, 15 апреля, средства массовой информации сообщили о том, что за минувшие сутки сразу двое работников СБУ покончили жизнь самоубийством. Правда, один из работников уволился со службы еще в 2017 году.

Как сообщал УНН, 18 марта в Николаеве застрелился и.о. директора коммунального предприятия.