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Сотрудник СБУ попал в больницу после попытки самоубийства

Киев  •  УНН

 • 22391 просмотра

КИЕВ. 16 апреля. УНН. Работник Службы безопасности Украины, который вчера пытался свести счеты с жизнью, сейчас находится в больнице. Об этом в эксклюзивном комментарии УНН сообщила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская.

"Действительно, у нас был инцидент, сейчас один из сотрудников находится в больнице, следствие ведет Нацполиция," - ответила Е.Гитлянская на вопрос корреспондента УНН, действительно ли находится в больнице работник СБУ, который вчера пытался покончить с жизнью.

Отметим, накануне, 15 апреля, средства массовой информации сообщили о том, что за минувшие сутки сразу двое работников СБУ покончили жизнь самоубийством. Правда, один из работников уволился со службы еще в 2017 году.

Как сообщал УНН, 18 марта в Николаеве застрелился и.о. директора коммунального предприятия.

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