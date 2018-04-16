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Співробітник СБУ потрапив до лікарні після спроби самогубства

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 квітня. УНН. Працівник Служби безпеки України, який вчора намагався звести рахунки з життям, зараз перебуває в лікарні. Про це в ексклюзивному коментарі УНН повідомила речниця СБУ Олена Гітлянська.

“Дійсно, у нас був інцидент, зараз один з співробітників перебуває в лікарні, слідство веде Нацполіція” — відповіла О.Гітлянська на запитання кореспондента УНН, чи справді перебуває в лікарні працівник СБУ, який вчора намагався покінчити з життям.

Зазначимо, напередодні, 15 квітня, засоби масової інформації повідомили про те, що за минулу добу одразу двоє працівників СБУ покінчили життя самогубством. Щоправда, один з працівників звільнився зі служби ще в 2017 році.

Як повідомляв УНН, 18 березня у Миколаєві застрелився в.о. директора комунального підприємства.

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