Сотрудник фирмы из США ранен в Ираке при ракетном ударе по авиабазе

ukru
Эксклюзив
"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
15:41 • 47213 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 121606 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 177067 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 179605 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 263729 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
2 марта, 18:15 • 305685 просмотра

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 155841 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 142761 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

Эксклюзив
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
2 марта, 11:46 • 262256 просмотра

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста
2 марта, 04:30 • 126234 просмотра

Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Холли Берри поцеловала Эдриена Броуди на «Оскаре»

Холли Берри поцеловала Эдриена Броуди на «Оскаре»

3 марта, 08:22 • 181289 просмотра
Командующий Сухопутных войск ВСУ пообещал суровое наказание за трагедию на полигоне вследствие вражеского удара

Командующий Сухопутных войск ВСУ пообещал суровое наказание за трагедию на полигоне вследствие вражеского удара

3 марта, 08:22 • 162851 просмотра
Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

3 марта, 08:50 • 199107 просмотра
Премьер Японии прокомментировал спор Трампа и Зеленского

Премьер Японии прокомментировал спор Трампа и Зеленского

3 марта, 09:06 • 84218 просмотра
Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

3 марта, 10:45 • 167630 просмотра
публикации
Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

2 марта, 18:15 • 305685 просмотра
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
Эксклюзив

2 марта, 11:46 • 262256 просмотра
«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

28 февраля, 14:39 • 418477 просмотра
Весенние праздники 2025: от 8 марта до Дня матери - когда и что празднуем

Весенние праздники 2025: от 8 марта до Дня матери - когда и что празднуем

28 февраля, 09:20 • 384627 просмотра
Здоровое питание без лишних усилий: почему и какие продукты нужно замораживать

Здоровое питание без лишних усилий: почему и какие продукты нужно замораживать

28 февраля, 06:23 • 368218 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

16:18 • 32535 просмотра
Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

3 марта, 10:45 • 167630 просмотра
Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

3 марта, 08:50 • 199107 просмотра
Холли Берри поцеловала Эдриена Броуди на «Оскаре»

Холли Берри поцеловала Эдриена Броуди на «Оскаре»

3 марта, 08:22 • 181289 просмотра
5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

2 марта, 18:35 • 263729 просмотра
Актуальное
Сотрудник фирмы из США ранен в Ираке при ракетном ударе по авиабазе

Сотрудник фирмы из США ранен в Ираке при ракетном ударе по авиабазе

Киев  •  УНН

 • 16097 просмотра

КИЕВ. 4 мая. УНН. Иракская авиабаза Балад к северу от Багдада подверглась ракетному обстрелу вечером в понедельник, 3 мая. В общем, было выпущено шесть снарядов, сообщили агентству AFP источники в органах безопасности, передает УНН.

Детали

В результате нападения легкие ранения получил сотрудник американской компании Sallyport, которая занимается обслуживанием истребителей F-16, размещенных на авиабазе Балад. Пока никто не взял на себя ответственность за нападение.

Регулярные обстрелы

С момента вступления в должность президента США Джо Байдена в конце января в Ираке было совершено около 30 бомбовых или ракетных ударов, целью которых были американские солдаты или гражданские лица. Вашингтон неоднократно обвинял в этих нападениях проирански военизированные формирования, такие как “Хезболлах”. Проиранские группировки решительно против возглавляемой США коалиции, которая с 2014 года поддерживает Ирак в борьбе с джихадистской террористической организацией “Исламское государство”.

Контекст

Отношения США и Ирана резко обострились после того, как 3 января 2020 года американская авиация нанесла удар по аэропорту Багдада, в результате чего был убит иранский генерал Касем Сулеймани, который возглавлял спецподразделение КСИР “Аль-Кудс”. В Госдепартаменте США назвали ликвидацию Сулеймани ответом на угрозу американцам.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Мира

Обратиться по вопросам размещения рекламы