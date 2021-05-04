Співробітник фірми з США поранений в Іраку під час ракетного удару по авіабазі
Київ • УНН
КИЇВ. 4 травня. УНН. Іракська авіабаза Балад на північ від Багдада піддалася ракетному обстрілу увечері в понеділок, 3 травня. Загалом, було випущено шість снарядів, повідомили агентству AFP джерела в органах безпеки, передає УНН.
Деталі
В результаті нападу легкі поранення отримав співробітник американської компанії Sallyport, яка займається обслуговуванням винищувачів F-16, розміщених на авіабазі Балад. Поки ніхто не взяв на себе відповідальність за напад.
Регулярні обстріли
З моменту вступу на посаду президента США Джо Байдена в кінці січня в Іраку було скоєно близько 30 бомбових або ракетних ударів, метою яких були американські солдати або цивільні особи. Вашингтон неодноразово звинувачував в цих нападах проіранськи воєнізовані формування, такі як “Хезболлах”. Проіранськи угруповання рішуче виступають проти очолюваної США коаліції, яка з 2014 року підтримує Ірак в боротьбі з джихадистської терористичною організацією “Ісламська держава”.
Контекст
Відносини США і Ірану різко загострилися після того, як 3 січня 2020 року американська авіація завдала удару по аеропорту Багдада, в результаті чого був убитий іранський генерал Касем Сулеймані, який очолював спецпідрозділ КВІР “Аль-Кудс”. У Держдепартаменті США назвали ліквідацію Сулеймані відповіддю на загрозу американцям.