Співробітник фірми з США поранений в Іраку під час ракетного удару по авіабазі

Деталі

В результаті нападу легкі поранення отримав співробітник американської компанії Sallyport, яка займається обслуговуванням винищувачів F-16, розміщених на авіабазі Балад. Поки ніхто не взяв на себе відповідальність за напад.

Регулярні обстріли

З моменту вступу на посаду президента США Джо Байдена в кінці січня в Іраку було скоєно близько 30 бомбових або ракетних ударів, метою яких були американські солдати або цивільні особи. Вашингтон неодноразово звинувачував в цих нападах проіранськи воєнізовані формування, такі як “Хезболлах”. Проіранськи угруповання рішуче виступають проти очолюваної США коаліції, яка з 2014 року підтримує Ірак в боротьбі з джихадистської терористичною організацією “Ісламська держава”.

Контекст

Відносини США і Ірану різко загострилися після того, як 3 січня 2020 року американська авіація завдала удару по аеропорту Багдада, в результаті чого був убитий іранський генерал Касем Сулеймані, який очолював спецпідрозділ КВІР “Аль-Кудс”. У Держдепартаменті США назвали ліквідацію Сулеймані відповіддю на загрозу американцям.