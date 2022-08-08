Сотрудничество с врагом: начато более 1100 производств – МВД
Киев • УНН
КИЕВ. 8 августа. УНН. По фактам сотрудничества населения или граждан Украины с врагом начато более 1100 уголовных производств. Об этом в Facebook сообщил первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин, информирует УНН.
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"Сейчас по фактам сотрудничества населения или граждан Украины с врагом в его интересах начато более 1100 уголовных производств. 193 лицам сообщено о подозрении. Все, кто должен быть наказан – будет, и его ждет или Божий суд, или суд украинский", – написал Енин.
Напомним
С начала полномасштабного вторжения россии в Украину было задержано более 1600 человек, вероятно, причастных к диверсионной деятельности. Коллаборанты соглашались на сотрудничество с врагом за 300 долларов.