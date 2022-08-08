Співпраця з ворогом: розпочато понад 1100 проваджень – МВС

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"Зараз за фактами співпраці населення або громадян України з ворогом в його інтересах розпочато понад 1100 кримінальних проваджень. 193 особам повідомлено про підозру. Всі, хто має бути покараний – буде, і на нього чекає чи то суд Божий, чи то суд український", – написав Єнін.

Нагадаємо

З початку повномасштабного вторгнення росії в Україну було затримано понад 1600 осіб, імовірно, причетних до диверсійної діяльності. Колаборанти погоджувалися на співпрацю з ворогом за 300 доларів.