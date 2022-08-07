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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

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Зрада за 300 доларів: Єнін розповів за скільки диверсанти "продають" Україну

Зрада за 300 доларів: Єнін розповів за скільки диверсанти "продають" Україну

Київ • УНН

 • 170090 перегляди

КИЇВ. 7 серпня. УНН. З початку війни в Україні було викрито близько сотні диверсійно-розвідувальних груп окупантів і затримано більш ніж 1600 осіб, ймовірно, причетних до диверсійної діяльності. Колаборанти погоджувалися на співпрацю з ворогом за 300 доларів, розповів перший заступник міністра внутрішніх справ України Євгеній Єнін під час телемарафону, пише УНН.

Цитата

"Коригувальники та посібники диверсантів вступають у співпрацю з росіянами за якихось 5-10 тисяч гривень. За ці гроші вони надають ворогові інформацію щодо розташування позицій наших військових, блокпостів, інформують про місце прильоту ракет. Зрада державі за 300 доларів — це майже як за 30 срібняків і перспектива провести найближчі 15 років у тісній камері" — сказав він.

Деталі

За словами Єніна, працівники кримінальної поліції постійно вживають заходи з протидії ДРГ та терористичним групам. Протягом тижня правоохоронці аналізують від 10 до 15 тисяч людей, яких підозрюють у диверсійній діяльності. Під час перевірок виявляють десятки людей, яких переважно передають Службі безпеки України для подальшого з'ясування обставин, зауважує посадовець.

Нагадаємо

НАЗК виявило 1500 осіб, які можуть працювати на користь рф, 215 з них – серед місцевих депутатів та посадових осіб місцевого самоврядування.

Українські Національні Новини

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