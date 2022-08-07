Зрада за 300 доларів: Єнін розповів за скільки диверсанти "продають" Україну

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"Коригувальники та посібники диверсантів вступають у співпрацю з росіянами за якихось 5-10 тисяч гривень. За ці гроші вони надають ворогові інформацію щодо розташування позицій наших військових, блокпостів, інформують про місце прильоту ракет. Зрада державі за 300 доларів — це майже як за 30 срібняків і перспектива провести найближчі 15 років у тісній камері" — сказав він.

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За словами Єніна, працівники кримінальної поліції постійно вживають заходи з протидії ДРГ та терористичним групам. Протягом тижня правоохоронці аналізують від 10 до 15 тисяч людей, яких підозрюють у диверсійній діяльності. Під час перевірок виявляють десятки людей, яких переважно передають Службі безпеки України для подальшого з'ясування обставин, зауважує посадовець.

Нагадаємо

НАЗК виявило 1500 осіб, які можуть працювати на користь рф, 215 з них – серед місцевих депутатів та посадових осіб місцевого самоврядування.