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В Україні низку прізвищ колаборантів не розголошують на загал

В Україні низку прізвищ колаборантів не розголошують на загал

Київ • УНН

 • 475813 перегляди

КИЇВ. 3 серпня. УНН. НАЗК виявило 1500 осіб, які можуть працювати на користь рф, 215 з них – серед місцевих депутатів та посадових осіб місцевого самоврядування. Про це повідомляється на офіційному сайті Національного агентства з питань запобігання корупції, передає УНН.

Цитата

"До бази НАЗК потрапили:

депутати місцевих рад та посадові особи місцевого самоврядування – 215 осіб;
голови місцевих рад/адміністрацій – 22 особи;
державні службовці різних рівнів – 32 особи;
правоохоронці – 334 особи;
керівники державних та комунальних підприємств, установ та організацій – 70 осіб;
приватні особи – 344 особи", - зауважили в НАЗК.

До теми

Раніше, у відповідь на запит УНН, у НАЗК пояснили, що "з метою забезпечення умов для перемоги України у війні проти російської федерації Національне агентство здійснює моніторинг з метою виявлення фактів колабораційної діяльності осіб".

НАЗК збирає інформацію про посадовців та інших осіб, які вчиняють злочини проти основ національної безпеки України у співпраці зі Службою безпеки України.

Відповідальність за вчинення злочинів проти основ національної безпеки України передбачена 110, 111, 111-1 - 111-2 КК України, санкція який, у тому числі передбачає конфіскацію майна осіб, які вчинили вказані злочини, додали у НАЗК.

Додамо

Так званих колаборантів та інших осіб, які підозрюються у співпраці з росією, в Україні вносять також до бази "Миротворець".

Нещодавно, зокрема, базу поповнило прізвище колишнього одеського депутата Руслана Тарпана, який нині переховується від українського правосуддя за кордоном і, як вказано на сайті "Миротворець", "перебуває у розшуку як корупціонер та диверсант у сфері економіки. Підозрюється у зв'язках із фсб росії".

Крім того, до бази також потрапив і російський бізнес-партнер Тарпана - Раміль Шайдуллін.

Обидва до публічного Реєстру державних зрадників ГО "Рух Чесно" поки що включені не були.

І хоч вказаний реєстр формується за допомогою НАЗК, нині він нараховує всього 667 осіб, замість 1500, про які офіційно інформувало Нацагентство. Таким чином, можна припустити, що не усі прізвища колаборантів підлягають розголошенню.

Також, не виключено, що публічний Реєстр держзрадників оновлюється повільніше, аніж інформацію збирають та аналізують у НАЗК.

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