В Украине ряд фамилий коллаборантов не разглашают обществу
Киев • УНН
КИЕВ. 3 августа. УНН. НАПК выявило 1500 человек, которые могут работать в пользу россии, 215 из них – среди местных депутатов и должностных лиц местного самоуправления. Об этом сообщается на официальном сайте Национального агентства по предотвращению коррупции, передает УНН.
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"В базу НАПК попали:
депутаты местных советов и должностные лица местного самоуправления – 215 человек;
главы местных советов/администраций – 22 человека;
государственные служащие разных уровней – 32 человека;
правоохранители – 334 человека;
руководители государственных и коммунальных предприятий, учреждений и организаций – 70 человек;
частные лица – 344 человека", - отметили в НАПК.
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Ранее, в ответ на запрос УНН, в НАПК объяснили, что "в целях обеспечения условий для победы Украины в войне против российской федерации Национальное агентство осуществляет мониторинг с целью выявления фактов коллаборационной деятельности лиц".
НАПК собирает информацию о должностных лицах и других лицах, совершающих преступления против основ национальной безопасности Украины в сотрудничестве со Службой безопасности Украины.
Ответственность за совершение преступлений против основ национальной безопасности Украины предусмотрена 110, 111, 111-1 – 111-2 УК Украины, санкция которой, в том числе предусматривает конфискацию имущества лиц, совершивших указанные преступления, добавили в НАПК.
Добавим
Так называемых коллаборантов и других лиц, подозреваемых в сотрудничестве с россией, в Украине вносят также в базу "Миротворец".
Недавно, в частности, базу пополнила фамилия бывшего одесского депутата Руслана Тарпана, который ныне скрывается от украинского правосудия за границей и, как указано на сайте "Миротворец", "находится в розыске как коррупционер и диверсант в сфере экономики. Подозревается в связях с фсб россии".
Кроме того, в базу также попал и российский бизнес-партнер Тарпана – Рамиль Шайдуллин.
Оба в публичный Реестр государственных изменников ОО "Рух Чесно" пока что включены не были.
И хотя указанный реестр формируется с помощью НАПК, сейчас он насчитывает всего 667 человек, вместо 1500, о которых официально информировало Нацагентство. Таким образом, можно предположить, что не все фамилии коллаборантов подлежат разглашению.
Также не исключено, что публичный Реестр госпредателей обновляется медленнее, чем информацию собирают и анализируют в НАПК.