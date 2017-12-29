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Сотрудничество с МВФ: стало известно, на что рассчитывать Украине

Киев • УНН

 • 37988 просмотра

КИЕВ. 31 декабря. УНН. Для того чтобы продолжить сотрудничество с МВФ и предотвратить дефолт украинской власти, придется выполнить все требования фонда. Такое мнение в комментарии УНН высказали эксперты в области экономики.

Сотрудничество с МВФ: стало известно, на что рассчитывать Украине

“Украинской власти придется выполнить все требования, потому что без денег МВФ, если не в 2018, то в 2019 году нам придется объявить состояние дефолта государственного бюджета. Ведь именно на следующие три года (2018, 2019 и 2020) приходится пик выплат внешних долгов. А это 20 млрд государственного долга и гарантированного государственного долга, а также 5 млрд долга государственных предприятий, если они не смогут его самостоятельно оплатить. То есть в целом 25 млрд долларов”, — отметил председатель Комитета экономистов Украины, кандидат экономических наук Андрей Новак.

Как уточнил он, без дополнительных валютных вливаний, если посмотреть на курс, который планируется — 30 грн, то это будут нереальные средства, которые нужно будет выплатить из государственного бюджета.

“Поэтому деньги МВФ нам критически нужны, тем более, что с ними напрямую связаны деньги Евросоюза. Не будет денег от МВФ — не будет денег от ЕС. Поэтому украинской власти, хочет она того или нет, придется выполнить требования МВФ, чтобы не доводить ситуацию до дефолта государственного бюджета”, — отметил экономист.

Экс-научный сотрудник Института мировой экономики НАН Украины Всеволод Степанюк считает, что без рынка земли и без антикоррупционного суда МВФ вряд ли даст Украине деньги.

“Возможно также частичное выделение 1-2 млрд долларов транша, если рынка земли не будет, но Рада проголосует за антикоррупционный суд. Но про исполнение всей программы и всех требований речь идти не может”, — убежден он.

Евгений Олейников, эксперт Экономического дискуссионного клуба, бывший руководитель департамента министерства экономического развития и торговли прогнозирует, что МВФ и европейские институты развития Украину не бросят.

“Нас не поставят в ситуацию фактического банкротства и не оставят один на один с Россией, уже хотя бы потому, что взаимоотношения с нами - не только вопрос ценности, но и европейских внешнеполитических возможностей, поскольку Европа во многом на основе взаимоотношений помощи развивающимся странам, выстраивает свою внешнюю политику. И если Украина не станет историей успеха, а превратится в полноценный „фейлед стейт“, а риски такие есть, если мы запутаемся в наших долгах, не сможем с ними справиться и объявим дефолт, то это будет очень серьезный удар по ЕС”, — уверен он.

В то же время Е.Олейников отмечает, что с одной стороны можно просто не давать утонуть, а с другой — помогать активно развиваться. Однако Украина сделала все, для того чтобы у европейцев не было желания идти вторым путем.

Эксперт напомнил, что недавно европейский комиссар по вопросам соседства и переговоров о расширении ЕС Йоханнес Хан заявил, что у Европы есть механизмы финансовой помощи Украине, однако ключевая проблема - это недостаток доверия со стороны Евросоюза к Украине. Поэтому позиция ЕС такова, что они готовы платить только за то, что фактически сделано, предоставлять средства по результатам выполненной работы.

“Это очень негативный сигнал. По сути, европейцы сказали, насколько это позволяет дипломатия, Украина просто обманывает ЕС. Поэтому они готовы помогать очень ограниченно. Это говорит о том, что шансы получить деньги, как мы это делали раньше в 2015 и 2016 годах, авансом, под обещания будущих реформ, мы уже не сможем”, — подчеркнул Е.Олейников.

При этом он добавил, что это касается не только денег, но и политической поддержки, в том числе вопроса “Северного потока”.

“Европа достаточно осторожно высказывается о „Северном потоке“, потому что там власть осознает свою политическую ответственность за сказанные слова”, — подытожил экономист.

Напомним, дальнейшее сотрудничество Украины с МВФ будет возможным, если Украина выполнит несколько условий в сфере борьбы с коррупцией.

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