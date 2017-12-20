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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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У МВФ назвали "антикорупційні умови" співпраці з Україною

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 грудня. УНН. Подальша співпраця України з Міжнародним валютним фондом (МВФ) буде можливою, якщо Україна виконає кілька умов в сфері боротьби з корупцією. Про це повідомила у Facebook депутат фракції БПП Світлана Заліщук, яка була присутня на зустрічі постійного представника МВФ Йости Люнгмана з групою народних депутатів, передає УНН.

У МВФ назвали "антикорупційні умови" співпраці з Україною

"Сьогодні відбулася зустріч з представником МВФ Йостою Люнгманом, який підтвердив антикорупційні умови подальшої співпраці з Україною: 1) створення Антикорупційного суду як незалежної структури; 2) збереження нормальних умов для роботи НАБУ; 3) незалежна від СБУ прослушка НАБУ", - написала С.Заліщук.

Як зазначила вона, зволікання в реалізації цих зобов'язань обійдеться Україні в мільярди доларів, а також погіршить інвестиційний клімат.

Нагадаємо, приведення цін на газ до імпортного паритету є однією з умов для отримання наступного траншу від МВФ.

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