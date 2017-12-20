В МВФ назвали "антикоррупционные условия" сотрудничества с Украиной

"Сегодня состоялась встреча с представителем МВФ Йостой Люнгманом, который подтвердил антикоррупционные условия дальнейшего сотрудничества с Украиной: 1) создание Антикоррупционного суда как независимой структуры; 2) сохранение нормальных условий для работы НАБУ; 3) независимая от СБУ прослушка НАБУ", - написала С.Залищук.

Как отметила она, промедление в реализации этих обязательств обойдется Украине в миллиарды долларов, а также ухудшит инвестиционный климат.

Напомним, приведение цен на газ к импортному паритету является одним из условий для получения следующего транша от МВФ.