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Список кандидатов на пост премьера Британии сократился до двух претендентов

Киев • УНН

 • 9342 просмотра

КИЕВ. 20 июня. УНН. На кресло премьер-министра Великобритании осталось только двое претендентов - экс-министр иностранных дел Борис Джонсон и Джереми Хант. Об этом сообщает УНН со ссылкой на "Радио Свобода" и BBC.

Список кандидатов на пост премьера Британии сократился до двух претендентов

По данным ВВС, последним из гонки выбыл Майкл Гоув. При этом он набрал всего на два голоса меньше чем Гант - его поддержали 75 депутатов-тори. Джонсона проголосовали 160 членов парламента от Консервативной партии.

Напомним, лидера партии будут избирать на общепартийном уровне. В голосовании примут участие около 160 000 членов Консервативной партии. Победителя определят 22 июля. Он возглавит как партию, так и правительство Соединенного королевства.

В 2016 году Борис Джонсон был одним из лидеров кампании за выход Британии из ЕС, в то время как Хант принадлежал к лагерю сторонников членства Соединенного королевства в блоке.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй официально покинула пост главы Консервативной партии. Она будет продолжать выполнять обязанности главы правительства, пока партия не изберет нового премьера.

Мэй заявила о своем намерении уйти в отставку после того, как она не смогла согласовать с британским парламентом соглашение по "Брекзиту" - выход Великобритании из Европейского союза.

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