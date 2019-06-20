Список кандидатов на пост премьера Британии сократился до двух претендентов
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июня. УНН. На кресло премьер-министра Великобритании осталось только двое претендентов - экс-министр иностранных дел Борис Джонсон и Джереми Хант. Об этом сообщает УНН со ссылкой на "Радио Свобода" и BBC.
По данным ВВС, последним из гонки выбыл Майкл Гоув. При этом он набрал всего на два голоса меньше чем Гант - его поддержали 75 депутатов-тори. Джонсона проголосовали 160 членов парламента от Консервативной партии.
Напомним, лидера партии будут избирать на общепартийном уровне. В голосовании примут участие около 160 000 членов Консервативной партии. Победителя определят 22 июля. Он возглавит как партию, так и правительство Соединенного королевства.
В 2016 году Борис Джонсон был одним из лидеров кампании за выход Британии из ЕС, в то время как Хант принадлежал к лагерю сторонников членства Соединенного королевства в блоке.
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй официально покинула пост главы Консервативной партии. Она будет продолжать выполнять обязанности главы правительства, пока партия не изберет нового премьера.
Мэй заявила о своем намерении уйти в отставку после того, как она не смогла согласовать с британским парламентом соглашение по "Брекзиту" - выход Великобритании из Европейского союза.