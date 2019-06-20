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Список кандидатів на посаду прем’єра Британії скоротився до двох претендентів

Київ • УНН

 • 9342 перегляди

КИЇВ. 20 червня. УНН. На крісло прем’єр-міністра Великої Британії залишилося лише двоє претендентів – ексміністри закордонних справ Боріс Джонсон та Джеремі Гант. Про це повідомляє УНН з посиланням на "Радіо Свобода" і ВВС.

Список кандидатів на посаду прем’єра Британії скоротився до двох претендентів

За даними ВВС, останнім з перегонів вибув Майкл Гоув. При цьому він набрав лише на два голоси менше ніж Гант – його підтримали 75 депутатів-торі. За Джонсона проголосували 160 членів парламенту від Консервативної партії.

Нагадаємо, лідера партії обиратимуть на загальнопартійному рівні. У голосуванні братимуть участь близько 160 тисяч членів Консервативної партії. Переможця визначать 22 липня. Він очолить як партію, так і уряд Сполученого королівства.

У 2016 році Боріс Джонсон був одним з лідерів кампанії за вихід Британії з ЄС в той час як Гант належав до табору прихильників членства Сполученого королівства у блоці.

Прем’єр-міністр Великої Британії Тереза Мей офіційно покинула посаду голови Консервативної партії. Вона продовжуватиме виконувати обов’язки голови уряду, доки партія не обере нового прем’єра.

Мей заявила про свій намір піти у відставку після того, як вона не змогла погодити з британським парламентом угоду щодо "Брекзиту" – виходу Великої Британії з Європейського союзу.

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