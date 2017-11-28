В Британии списанный автобус превратили в приют для бездомных

Лидерки благотворительного проекта The Rucksack Project Сэмми Баркрофт и Джоанн Вайс на превращение бывшего транспортного средства потратили около восьми месяцев и примерно 8 тыс. долларов. Им помогала команда рабочих.

Автобус снабжен двенадцатью двухъярусными кроватями, гостиной и полностью оборудованной мини-кухней. Приют на колесах будет припаркован перед церковью святой Агаты в центре города.

"Я рада, что все готово, и автобус останется в Портсмуте, но не менее рада наконец отдохнуть", - сказала Джоанн Вайнс.

Напомним, в Житомире во время пожара в заброшенном здании погибли двое бездомных, еще одна женщина получила травмы.