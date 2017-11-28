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У Британії списаний автобус перетворили на притулок для безхатченків

У Британії списаний автобус перетворили на притулок для безхатченків

Київ • УНН

 • 10505 перегляди

КИЇВ. 28 листопада. УНН. У Великобританії дві жительки Портсмута планують допомогти безхатченкам пережити зиму за допомогою списаного двоповерхового автобуса, перетвореного в місце для ночівлі, передає УНН з посиланням на boredpanda. 

Лідерки благодійного проекту The Rucksack Project Семмі Баркрофт і Джоанн Вайс на перетворення колишнього транспортного засобу витратили близько восьми місяців і приблизно 8 тисяч доларів. Їм допомагала команда робітників.

Автобус оснастили дванадцятьма двоярусними ліжками, вітальнею і повністю обладнаною міні-кухнею. Притулок на колесах буде припаркований перед церквою святої Агати у центрі міста.

"Я рада, що все готово, і що автобус залишиться в Портсмуті, але не менше рада нарешті відпочити", - сказала Джоанн Вайнс.

Нагадаємо, у Житомирі під час пожежі в закинутій будівлі загинуло двоє безхатченків, ще одна жінка отримала травми. 

 

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