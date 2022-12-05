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"Спим в пункте сбора и наматываем 3000 километров в неделю": волонтеры ежедневно собирают и доставляют помощь для Бахмута

Киев • УНН

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КИЕВ. 5 декабря. УНН. Волонтерское объединение "Команда Ех" ежедневно собирает и доставляет помощь для Бахмута Донецкой области, который называют едва ли не самой горячей точкой. До Международного дня волонтеров корреспонденты УНН пообщались с "Командой Ех".

Цитата

"Каждый день каждый должен просыпаться и думать, что он может сделать для того, чтобы победить и уничтожить россиян", - рассказывает волонтер Петр Шамборовский и добавляет, что в Украине сейчас есть два основных занятия: воевать и помогать тем, кто воюет.

Детали

"Команда Ех" передала и продолжает передавать в Бахмут вещи, необходимые украинским бойцам для сопротивления российской агрессии: автомобили, туристическое снаряжение, фляги, ранцы, обувь, карабины, ножи, теплую одежду и станции спутниковой связи Starlink.

Волонтеры рассказали, что часто им приходится жить в магазине, режим и темпы их работы "безумные".

"Я насчитал, что в "активную" неделю я проезжаю примерно 3000 километров", - отметил Шамбровский.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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