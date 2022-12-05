"Спимо у пункті збору і намотуємо 3000 кілометрів за тиждень": волонтери щодня збирають і доставляють допомогу для Бахмута

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"Щодня кожен повинен прокидатися і думати, що він може зробити для того, щоб перемогти і знищити росіян", - розповідає волонтер Петро Шамборовський і додає, що в Україні зараз є два основних заняття: воювати і допомагати тим, хто воює.

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"Команда Ех" передала та продовжує передавати до Бахмуту речі, необхідні українським бійцям для спротиву російській агресії: автівки, туристичне спорядження, фляги, ранці, взуття, карабіни, ножі, теплий одяг та станції супутникового зв'язку Starlink.

Волонтери розповіли, що часто їм доводиться жити у магазині, режим та темпи їх роботи "шалені".

"Я нарахував, що в "активний" тиждень я проїжджаю приблизно 3000 кілометрів", - зазначив Шамбровський.