Спикер парламента Молдовы заявил о "невероятных" ресурсах, задействованных для подкупа и манипуляций на выборах президента

Спикер парламента Молдовы Игорь Гросу заявил о фальсификациях и организованной мобилизации избирателей из Приднестровья во время голосования во втором туре выборов за президента страны. Он отметил, что ситуация вызывает ощущение «deja vu». Об этом УНН сообщает со ссылкой на NewsMaker.

«Мы внимательно следим за ситуацией. Хотя явка на участках неплохая, мы видим, что криминальные группировки не останавливаются. Речь идет о невероятных ресурсах, задействованных для подкупа и манипуляций», - заявил Гросу.

Спикер парламента особо отметил массовый подвоз избирателей с левого берега Днестра.

На мосту через Днестр видно людей, которые принуждены, манипулированы, коррумпированы и даже запуганы для участия в выборах. Это déjà vu - мы видели это раньше, когда приднестровский режим, далекий от демократических процессов и европейской интеграции, вмешивался в наши выборы - заявил Гросу.

Гросу также упомянул о подвозе людей из-за границы, особенно из Белоруссии и Турции. «Мы фиксируем чартерные рейсы из Минска и Стамбула. Речь не идет о регулярных рейсах или о гражданской инициативе», - отметил он.



Дополнение

Тем временем, по состоянию на 13:00 явка по стране составляет 30,11%. До обеда проголосовало более 13 тыс. жителей Левого берега Днестра,

ЦИК сообщает о 52 зафиксированных нарушениях, среди которых фото бюллетеней, агитация, порча бюллетеня, подозрения в подкупе избирателей, а также шесть случаев подвоза избирателей.

В ЦИК заявили, что обеспокоены информацией о подвозе избирателей, в частности самолетом в Минск, Баку и Стамбул. Там напомнили, что подвоз избирателей запрещены и наказываются штрафом до 120 условных единиц для физического лица.

Напомним

В Молдове наблюдатели организации Promo-LEX сообщили о 109 нарушениях только за первые два часа с момента открытия избирательных участков во втором туре выборов президента страны.