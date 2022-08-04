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Спикер Палаты представителей США Пелоси приземлилась в Японии – последняя остановка в поездке по Азии

Спикер Палаты представителей США Пелоси приземлилась в Японии – последняя остановка в поездке по Азии

Киев • УНН

 • 125937 просмотра

КИЕВ. 4 августа. УНН. Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси прибыла в Японию в четверг, чтобы завершить свое азиатское турне после визита на Тайвань, который вызвал возмущение Китая. Об этом УНН пишет ссылаясь на AFP.

Детали

Это первая поездка Пелоси в Японию с 2015 года, и она прибыла из Южной Кореи, где в ее графике было посещение границы с Северной Кореей, имеющей ядерное оружие.

По сообщению министерства иностранных дел Японии, в пятницу она встретится с премьер-министром Фумио Кисида за завтраком, чтобы обсудить союз двух стран и вопросы, представляющие взаимный интерес.

Пелоси также планирует обсудить международные отношения со спикером Палаты представителей Японии Хироюки Хосодой.

Что было раньше

Япония, ключевой союзник США, выразила дипломатический протест Китая в связи с начавшимися в четверг масштабными военными учениями вокруг Тайваня.

Незадолго до прибытия Пелоси министр обороны Нобуо Киси заявил, что пять баллистических ракет, выпущенных Китаем, приземлились в исключительной экономической зоне Японии.

Пекин начал крупномасштабные военные учения в водах вокруг Тайваня после того, как на этой неделе Пелоси стала самым высоким чиновником США, ступившим на самоуправляющийся остров за 25 лет.

82-летняя политик бросила вызов ряду суровых угроз со стороны Китая, чтобы встретиться с тайваньскими лидерами в среду.

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