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Спікер Палати представників США Пелосі приземлилася в Японії - остання зупинка в поїздці Азією

Спікер Палати представників США Пелосі приземлилася в Японії - остання зупинка в поїздці Азією

Київ • УНН

 • 125940 перегляди

КИЇВ. 4 серпня. УНН. Спікер Палати представників США Ненсі Пелосі прибула до Японії в четвер, щоб завершити своє азіатське турне після візиту до Тайваню, який викликав обурення Китаю. Про це УНН пише посилаючись на AFP.

Деталі

Це перша поїздка Пелосі до Японії з 2015 року, і вона прибула з Південної Кореї, де в її графіку було відвідування кордону з Північною Кореєю, яка має ядерну зброю.

За повідомленням міністерства закордонних справ Японії, у п'ятницю вона зустрінеться з прем'єр-міністром Фуміо Кісіда за сніданком, щоб обговорити союз двох країн і питання, що становлять взаємний інтерес.

Пелосі також планує обговорити міжнародні відносини зі спікером Палати представників Японії Хіроюкі Хосодою.

Що було раніше

Японія, ключовий союзник США, висловила дипломатичний протест Китаю у зв'язку з масштабними військовими навчаннями навколо Тайваню, які розпочалися у четвер.

Незадовго до прибуття Пелосі міністр оборони Нобуо Кісі заявив, що п'ять балістичних ракет, випущених Китаєм, приземлилися у винятковій економічній зоні Японії.

Пекін розпочав великомасштабні військові навчання у водах навколо Тайваню після того, як цього тижня Пелосі стала найвищим посадовцем США, яка ступила на самоврядний острів за 25 років.

82-річна політик кинула виклик низці суворих погроз з боку Китаю, щоб зустрітися з тайванськими лідерами в середу.

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