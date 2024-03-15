Спикер Джонсон назвал причину сложностей с одобрением помощи Украине

Трудности с одобрением нового пакета помощи Украине связаны с тем, что Белый дом не хочет отвечать на ключевые вопросы относительно украинского конфликта. Об этом заявил спикер Палаты представителей конгресса США Майк Джонсон в интервью газете New York Post, передает УНН.

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Джонсон отметил, что работа в векторе национальных законопроектов, в частности по финансированию правительства США, является более приоритетной, чем обсуждение очередного пакета помощи Украине.

Он также добавил, что сложности с одобрением нового пакета помощи Киеву связаны с тем, что Белый дом не хочет отвечать на ключевые вопросы относительно конфликта в Украине.

Спикер подчеркнул, что вина за задержку предоставления помощи лежит на Белом доме.

Этот процесс затянулся не из-за палаты представителей, а потому, что, на мой взгляд, Белый дом не желает или не может дать необходимые ответы сказал Джонсон.

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