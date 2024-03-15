Спикер Джонсон назвал причину сложностей с одобрением помощи Украине

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Блокирование польско-украинской границы приведет к росту цен на ряд товаров - Ассоциация ритейлеров
  •  106665 просмотра

Блокирование польско-украинской границы приведет к росту цен на ряд товаров - Ассоциация ритейлеров

Эксклюзив
МОУ в 2023 году заключило почти вдвое меньше контрактов на закупку вооружения, чем в 2022 году: в чем причина
  •  106671 просмотра

МОУ в 2023 году заключило почти вдвое меньше контрактов на закупку вооружения, чем в 2022 году: в чем причина

Эксклюзив
Владелец "Мегабанка" обратится к правоохранителям относительно поездок руководителя ФГВФЛ Рекрут на авто его банка и продажи Фондом активов по заниженной цене
  •  118101 просмотра

Владелец "Мегабанка" обратится к правоохранителям относительно поездок руководителя ФГВФЛ Рекрут на авто его банка и продажи Фондом активов по заниженной цене

Эксклюзив
Блокада на границе с Польшей: в очереди более 1,1 тыс. грузовиков
13 марта 2024, 13:24  •  136093 просмотра

Блокада на границе с Польшей: в очереди более 1,1 тыс. грузовиков

Эксклюзив
Из-за этого некоторые иностранные компании требуют полную предоплату по контрактам на поставку вооружения - гендиректор "Украинской бронетехники"
13 марта 2024, 12:47  •  127114 просмотра

Из-за этого некоторые иностранные компании требуют полную предоплату по контрактам на поставку вооружения - гендиректор "Украинской бронетехники"

Эксклюзив
Биткоин по капитализации вскоре может сравниться с золотом: эксперт объяснил, почему эти активы становятся все популярнее
13 марта 2024, 11:19  •  126719 просмотра

Биткоин по капитализации вскоре может сравниться с золотом: эксперт объяснил, почему эти активы становятся все популярнее

Эксклюзив
Налоговая политика Гетманцева приведет к упадку украинской экономики - предпринимательница
13 марта 2024, 08:51  •  120606 просмотра

Налоговая политика Гетманцева приведет к упадку украинской экономики - предпринимательница

Эксклюзив
Руководитель Фонда гарантирования вкладов Рекрут вместе с родителями путешествовала за границу на авто "Мегабанка", который находится в процессе ликвидации - источники
13 марта 2024, 07:53  •  109046 просмотра

Руководитель Фонда гарантирования вкладов Рекрут вместе с родителями путешествовала за границу на авто "Мегабанка", который находится в процессе ликвидации - источники

В ЕС подготовили переговорную рамку для вступления Украины: о чем идет речь и что дальше
12 марта 2024, 16:04  •  123299 просмотра

В ЕС подготовили переговорную рамку для вступления Украины: о чем идет речь и что дальше

Эксклюзив
ЕС и США могут помогать Украине закупать боеприпасы в Балканских странах - эксперт
12 марта 2024, 12:13  •  121227 просмотра

ЕС и США могут помогать Украине закупать боеприпасы в Балканских странах - эксперт

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Публикации

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13 марта 2024, 09:59  •  180840 просмотра
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11 марта 2024, 08:40  •  269611 просмотра

Спикер Джонсон назвал причину сложностей с одобрением помощи Украине

Спикер Джонсон объясняет, что сложности в принятии нового пакета помощи Украине связаны с нежеланием Белого дома ответить на ключевые вопросы относительно украинского конфликта.

политика •   •  11548 просмотра
Спикер Джонсон назвал причину сложностей с одобрением помощи Украине

Хуситы атаковали судно у берегов Йемена

Хуситы атаковали судно в 50 морских милях к юго-западу от йеменского портового города Ходейда, сообщает Центр координации морской торговли ВМС Великобритании.

Война •   •  11476 просмотра
Хуситы атаковали судно у берегов Йемена

Bloomberg: Пентагону нужно восполнить запасы оружия на $6,5 млрд

После предоставления военной помощи Украине Министерство обороны США нуждается в пополнении своих запасов вооружений стоимостью 6,5 миллиардов долларов.

Война •   •  15002 просмотра
Bloomberg: Пентагону нужно восполнить запасы оружия на $6,5 млрд

В столице Сомали боевики "Аш-Шабаб" напали на отель

Боевики "Аш-Шабаб" напали на отель вблизи президентского дворца в Могадишо, Сомали, ранив главу Министерства юстиции, нескольких депутатов, полицейских и военнослужащих.

Война •   •  12305 просмотра
В столице Сомали боевики "Аш-Шабаб" напали на отель

В Хмельницкой области ПВО сбила два "шахеда"

Во время воздушного налета в Хмельницкой области в ночь на 15 марта системы противовоздушной обороны сбили два вражеских беспилотника "Шахид", жертв и разрушений не зафиксировано.

Война •   •  13237 просмотра
В Хмельницкой области ПВО сбила два "шахеда"

В Киеве объявили воздушную тревогу

В Киеве объявлена воздушная тревога из-за угрозы запуска баллистических ракет, сообщает Киевская городская государственная администрация.

Война •   •  16795 просмотра
В Киеве объявили воздушную тревогу

ХАМАС передал Израилю список требований для освобождения заложников

Как сообщают израильские газеты со ссылкой на неназванные источники, ХАМАС передал посреднику список требований, которые должны быть выполнены перед возможным освобождением израильских заложников.

Новости Мира •   •  12722 просмотра
ХАМАС передал Израилю список требований для освобождения заложников

На Киевщине работает ППО

В Киевской области работают силы противовоздушной обороны для борьбы с вражескими беспилотниками, о чем сообщила Киевская областная военная администрация после объявления воздушной тревоги в 1 час ночи.

Война •   •  14746 просмотра
На Киевщине работает ППО

В Пентагоне рассказали об уникальном пакете помощи Украине

США предоставили Украине уникальный пакет военной помощи на сумму 300 миллионов долларов, включая зенитные ракеты "Стингер" и боеприпасы для систем противовоздушной обороны, но это был единичный случай и не был частью постоянной программы помощи.

Война •   •  16333 просмотра
В Пентагоне рассказали об уникальном пакете помощи Украине

Жителей российской Козинки на Белгородщине эвакуировали

Жители приграничного российского села Козинка в Белгородской области были эвакуированы из-за серьезных разрушений, вызванных боевыми действиями между российскими и украинскими войсками.

Война •   •  15141 просмотра
Жителей российской Козинки на Белгородщине эвакуировали