Спецслужбы смогут предупредить возможные провокации в ходе инаугурации – эксперт

"Те службы, которые будут задействованы, - это будет и Служба безопасности Украины, это будет Управление государственной охраны Украины, которое непосредственно отвечает за обеспечение безопасности первых лиц, и специальная комендатура госохраны существует при Верховной Раде, и Кабмин же ж рядом, - я думаю, всех этих сил и средств будет более, чем достаточно, для обеспечения (безопасности – ред.) самого события", - отметил Шабовта.



По его словам, режим допуска, который "отработан десятилетиями" в Верховной Раде, сканирование и металлодетекция, позволят свести к нулю вероятность каких-либо провокаций во время торжественного заседания в парламенте.



В то же время, эксперт допустил, что попытки провокаций в день инаугурации Президента Владимира Зеленского возможны, поскольку в Украине много недовольных его избранием.



"Нам если и нужно опасаться каких-то провокаций, то они явно будут носить внутренний характер, а не внешний, - со стороны радикально настроенных сил, например", - добавил Шабовта.



При этом он добавил, что не стоит ожидать также и коллапса в связи перекрытием правительственного квартала в день проведения инаугурации, а также из-за наплыва иностранных делегаций. По мнению эксперта, подобные неудобства регулярно создают в городе всевозможные акции протеста под стенами Кабмина или Верховной Рады, поэтому жители столицы давно уже к ним привыкли.



Напомним, Верховная Рада Украины назначила дату инаугурации новоизбранного Президента Владимира Зеленского на 20 мая. За проект постановления о проведении торжественного заседания Верховной Рады, посвященного принесению присяги Украинскому народу новоизбранным Президентом Украины №10270-2 проголосовали 315 народных депутатов.



Начальник Управления государственной охраны Украины Валерий Гелетей уверяет, что в управлении готовы к обеспечению безопасности главам иностранных государств, правительств и парламентов, которые прибудут на инаугурацию новоизбранного Президента Украины Владимира Зеленьского 20 мая.