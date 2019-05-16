Спецслужбы смогут предупредить возможные провокации в ходе инаугурации – эксперт

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КИЕВ. 16 мая. УНН. В ходе инаугурации новоизбранного Президента Украины Владимира Зеленского возможны провокации со стороны радикально настроенных сил, однако у спецслужб будет достаточно сил для их подавления. Такое мнение выразил эксперт по вопросам безопасности Сергей Шабовта в комментарии корреспонденту УНН.

"Те службы, которые будут задействованы, - это будет и Служба безопасности Украины, это будет Управление государственной охраны Украины, которое непосредственно отвечает за обеспечение безопасности первых лиц, и специальная комендатура госохраны существует при Верховной Раде, и Кабмин же ж рядом, - я думаю, всех этих сил и средств будет более, чем достаточно, для обеспечения (безопасности – ред.) самого события", - отметил Шабовта.

По его словам, режим допуска, который "отработан десятилетиями" в Верховной Раде, сканирование и металлодетекция, позволят свести к нулю вероятность каких-либо провокаций во время торжественного заседания в парламенте.

В то же время, эксперт допустил, что попытки провокаций в день инаугурации Президента Владимира Зеленского возможны, поскольку в Украине много недовольных его избранием.

"Нам если и нужно опасаться каких-то провокаций, то они явно будут носить внутренний характер, а не внешний, - со стороны радикально настроенных сил, например", - добавил Шабовта.

При этом он добавил, что не стоит ожидать также и коллапса в связи перекрытием правительственного квартала в день проведения инаугурации, а также из-за наплыва иностранных делегаций. По мнению эксперта, подобные неудобства регулярно создают в городе всевозможные акции протеста под стенами Кабмина или Верховной Рады, поэтому жители столицы давно уже к ним привыкли.

Напомним, Верховная Рада Украины назначила дату инаугурации новоизбранного Президента Владимира Зеленского на 20 мая. За проект постановления о проведении торжественного заседания Верховной Рады, посвященного принесению присяги Украинскому народу новоизбранным Президентом Украины №10270-2 проголосовали 315 народных депутатов.

Начальник Управления государственной охраны Украины Валерий Гелетей уверяет, что в управлении готовы к обеспечению безопасности главам иностранных государств, правительств и парламентов, которые прибудут на инаугурацию новоизбранного Президента Украины Владимира Зеленьского 20 мая.

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