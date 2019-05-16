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Спецслужби зможуть попередити можливі провокації під час інавгурації - експерт

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 травня. УНН. В ході інавгурації новообраного Президента України Володимира Зеленського можливі провокації з боку радикально налаштованих сил, однак у спецслужб буде досить сил для їх придушення. Таку думку висловив експерт з питань безпеки Сергій Шабовта в коментарі кореспонденту УНН.

"Ті служби, які будуть задіяні, - це буде і Служба безпеки України, це буде Управління державної охорони України, яке безпосередньо відповідає за забезпечення безпеки перших осіб, і спеціальна комендатура держохорони існує при Верховній Раді, і Кабмін же ж поруч, - я думаю, всіх цих сил і засобів буде більш, ніж достатньо, для забезпечення (безпеки - ред.) за саму подію", - зазначив Шабовта.

За його словами, режим допуску, який "відпрацьований десятиліттями" у Верховній Раді, сканування і металлодетекція, дозволять звести до нуля ймовірність будь-яких провокацій під час урочистого засідання в парламенті.

У той же час, експерт припустив, що спроби провокацій в день інавгурації Президента Володимира Зеленського можливі, оскільки в Україні багато незадоволених його обранням.

"Нам якщо і потрібно побоюватися якихось провокацій, то вони явно будуть носити внутрішній характер, а не зовнішній, - з боку радикально налаштованих сил, наприклад", - додав Шабовта.

При цьому він додав, що не варто очікувати також і колапсу в зв'язку перекриттям урядового кварталу в день проведення інавгурації, а також через наплив іноземних делегацій. На думку експерта, подібні незручності регулярно створюють в місті всілякі акції протесту під стінами Кабміну або Верховної Ради, тому жителі столиці давно вже до них звикли.

Нагадаємо, Верховна Рада України призначила дату інавгурації новообраного Президента Володимира Зеленського на 20 травня. За проект постанови про проведення урочистого засідання Верховної Ради, присвяченого складенню присяги Українському народові новообраним Президентом України №10270-2 проголосували 315 народних депутатів.

Начальник Управління державної охорони України Валерій Гелетей запевняє, що в управлінні готові до забезпечення безпеки глав іноземних держав, урядів і парламентів, які прибудуть на інавгурацію новообраного Президента України Володимира Зеленьского 20 травня.

Українські Національні Новини

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