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Спецслужбы рф проверяют информацию о еще одном сбитом вертолете Ми-8

Спецслужбы рф проверяют информацию о еще одном сбитом вертолете Ми-8

Киев • УНН

 • 974200 просмотра

КИЕВ. 13 мая. УНН. Спецслужбы рф проверяют информацию о еще одном сбитом вертолете Ми-8, передает УНН со ссылкой на Telegram-канал Baza.

Детали

По данным Telegram-канала, по предварительной информации, вертолет мог упасть в Стародубском районе Брянской области.

Таким образом всего могло потерпеть крушение 2 вертолета и 2 самолета.

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Добавим

Как сообщает Telegram-канал Mash, четыре воздушных судна могли упасть на брянщине сегодня. По информации Mash, это два вертолета и два штурмовика, которые "возвращались с боевого задания и попали под точечный обстрел".

Оба Ми-8 упали над клинцами. Су-34 и Су-35 разбились рядом с украинской границей под стародубом. План перехвата развернули по всей юго-западной части Брянской области, добавляет Telegram-канал.

Напомним

В брянской области рф упали вертолет Ми-8 и истребитель Су-34, на данный момент известно о двух погибших из-за падения вертолета, судьба тех, кто находился на борту истребителя, - устанавливается.

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