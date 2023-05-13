Спецслужбы рф проверяют информацию о еще одном сбитом вертолете Ми-8
Киев • УНН
КИЕВ. 13 мая. УНН. Спецслужбы рф проверяют информацию о еще одном сбитом вертолете Ми-8, передает УНН со ссылкой на Telegram-канал Baza.
Детали
По данным Telegram-канала, по предварительной информации, вертолет мог упасть в Стародубском районе Брянской области.
Таким образом всего могло потерпеть крушение 2 вертолета и 2 самолета.
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Добавим
Как сообщает Telegram-канал Mash, четыре воздушных судна могли упасть на брянщине сегодня. По информации Mash, это два вертолета и два штурмовика, которые "возвращались с боевого задания и попали под точечный обстрел".
Оба Ми-8 упали над клинцами. Су-34 и Су-35 разбились рядом с украинской границей под стародубом. План перехвата развернули по всей юго-западной части Брянской области, добавляет Telegram-канал.
Напомним
В брянской области рф упали вертолет Ми-8 и истребитель Су-34, на данный момент известно о двух погибших из-за падения вертолета, судьба тех, кто находился на борту истребителя, - устанавливается.