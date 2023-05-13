Спецслужби рф перевіряють інформацію про ще один збитий вертоліт Мі-8
Київ • УНН
КИЇВ. 13 травня. УНН. Спецслужби рф перевіряють інформацію про ще один збитий гелікоптер Мі-8, передає УНН із посиланням на Telegram-канал Baza.
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За даними Telegram-каналу, за попередньою інформацією вертоліт міг упасти у Стародубському районі Брянської області.
Таким чином всього могло зазнати краху 2 вертольоти та 2 літаки.
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Додамо
Як повідомляє Telegram-канал Mash, чотири повітряні судна могли впасти на брянщині сьогодні. За інформацією Mash, це два вертольоти та два штурмовики, які "поверталися з бойового завдання та потрапили під точковий обстріл".
Обидва Мі-8 упали над клинцями. Су-34 та Су-35 розбилися поряд з українським кордоном під стародубом. План перехоплення розгорнули по всій південно-західній частині Брянської області, додає Telegram-канал.
Нагадаємо
У брянській області рф впали вертоліт Мі-8 та винищувач Су-34, наразі відомо про двох загиблих через падіння гвинтокрила, доля тих, хто перебував на борту винищувача, - встановлюється.