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Спецслужби рф перевіряють інформацію про ще один збитий вертоліт Мі-8

Спецслужби рф перевіряють інформацію про ще один збитий вертоліт Мі-8

Київ • УНН

 • 974203 перегляди

КИЇВ. 13 травня. УНН. Спецслужби рф перевіряють інформацію про ще один збитий гелікоптер Мі-8, передає УНН із посиланням на Telegram-канал Baza.

Деталі

За даними Telegram-каналу, за попередньою інформацією вертоліт міг упасти у Стародубському районі Брянської області.

Таким чином всього могло зазнати краху 2 вертольоти та 2 літаки.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У рф повідомляють, що у брянській області міг впасти ще один літак

Додамо

Як повідомляє Telegram-канал Mash, чотири повітряні судна могли впасти на брянщині сьогодні. За інформацією Mash, це два вертольоти та два штурмовики, які "поверталися з бойового завдання та потрапили під точковий обстріл".

Обидва Мі-8 упали над клинцями. Су-34 та Су-35 розбилися поряд з українським кордоном під стародубом. План перехоплення розгорнули по всій південно-західній частині Брянської області, додає Telegram-канал.

Нагадаємо

У брянській області рф впали вертоліт Мі-8 та винищувач Су-34, наразі відомо про двох загиблих через падіння гвинтокрила, доля тих, хто перебував на борту винищувача, - встановлюється.

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