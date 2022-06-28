Спецслужбы рф пытались взломать национальный телемарафон – СБУ
Киев • УНН
КИЕВ. 28 июня. УНН. Российские спецслужбы пытались взломать украинские телеканалы, участвующие в национальном телемарафоне. Об этом сообщила Служба безопасности Украины, передает УНН.
Детали
"Накануне Дня Конституции враг хотел использовать ресурсы, участвующие в национальном телемарафоне, для собственных деструктивных информационных операций. Благодаря своевременному выявлению и мерам, которые предприняла СБУ, пока такие несанкционированные действия удалось предотвратить. Однако подобные попытки могут повторяться. Ведь кибератаки являются частью целенаправленных усилий рф для влияния на украинское информпространство, распространение фейков и ведение гибридной войны", – говорится в сообщении.
По данным СБУ, вражеские хакеры пытались получить доступ:
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- к видеопотоку прямой трансляции;
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- к новостной ленте прямого эфира;
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- к отдельным компьютерам сотрудников телеканалов, на которых ведется работа с контентом.
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Напомним
Российские спецслужбы увеличили количество хакерских атак против США, союзников и партнеров для сбора разведывательной и другой информации.