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13:44 • 28947 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

13:22 • 45083 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

13:08 • 46198 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

12:52 • 23859 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

11:23 • 57262 просмотра

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Спецслужбы рф пытались взломать национальный телемарафон – СБУ

Спецслужбы рф пытались взломать национальный телемарафон – СБУ

Киев • УНН

 • 53489 просмотра

КИЕВ. 28 июня. УНН. Российские спецслужбы пытались взломать украинские телеканалы, участвующие в национальном телемарафоне. Об этом сообщила Служба безопасности Украины, передает УНН.

Детали

"Накануне Дня Конституции враг хотел использовать ресурсы, участвующие в национальном телемарафоне, для собственных деструктивных информационных операций. Благодаря своевременному выявлению и мерам, которые предприняла СБУ, пока такие несанкционированные действия удалось предотвратить. Однако подобные попытки могут повторяться. Ведь кибератаки являются частью целенаправленных усилий рф для влияния на украинское информпространство, распространение фейков и ведение гибридной войны", – говорится в сообщении.

По данным СБУ, вражеские хакеры пытались получить доступ:

  • к видеопотоку прямой трансляции;
  • к новостной ленте прямого эфира;
  • к отдельным компьютерам сотрудников телеканалов, на которых ведется работа с контентом.

Напомним

Российские спецслужбы увеличили количество хакерских атак против США, союзников и партнеров для сбора разведывательной и другой информации.

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