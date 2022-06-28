Спецслужби рф намагалися зламати національний телемарафон – СБУ
Київ • УНН
КИЇВ. 28 червня. УНН. Російські спецслужби намагалися зламати українські телеканали, які беруть участь у національному телемарафоні. Про це повідомила Служба безпеки України, передає УНН.
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"Напередодні Дня Конституції ворог хотів використати ресурси, які беруть участь у національному телемарафоні, для власних деструктивних інформаційних операцій. Завдяки своєчасному виявленню та заходам, які вжила СБУ, наразі таким несанкціонованим діям вдалося запобігти. Однак подібні спроби можуть повторюватися. Адже кібератаки є частиною цілеспрямованих зусиль рф для впливу на український інформпростір, поширення фейків і ведення гібридної війни", – ідеться у повідомленні.
За даними СБУ, ворожі хакери намагалися отримати доступ:
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- до відеопотоку прямої трансляції;
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- до стрічки новин прямого ефіру;
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- до окремих комп’ютерів співробітників телеканалів, на яких ведеться робота з контентом.
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Нагадаємо
Російські спецслужби збільшили кількість хакерських атак проти США, союзників та партнерів для збирання розвідувальної та іншої інформації.