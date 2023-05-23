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Спецслужбы Германии: путин не ослаб даже после 15 месяцев войны

Киев • УНН

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КИЕВ. 23 мая. УНН. За более чем год после начала российского вторжения в Украину нет никаких признаков того, что президент россии владимир путин ослаб, передает УНН со ссылкой на dpa.

Детали

"В системе путина нет заметных трещин", заявил глава Службы внешней разведки Германии BND Бруно Каль Федеральной академии политики безопасности (BAKS) в Берлине.

Каль утверждал, что публичная критика российского руководства равносильна рутинным спорам в обществе и не представляет угрозы путинскому режиму.

"россия все еще способна вести долгую войну", — сказал он, указывая на новобранцев. Каль сказал, что у россии также достаточно оборудования и боеприпасов.

Однако Каль отметил, что у россии есть определенные уязвимые места, включая действия вооруженных сил.

Глава разведки сообщил, что долгосрочная стратегия путина может взять верх, если Запад не будет поддерживать Украину очень организованно.

Отвечая на вопрос, когда именно BND узнало, что россия нападет на Украину, Каль ответил: "Примерно за 14 дней до начала войны мы также обнаружили явления, которые невозможно было интерпретировать иным образом".

Каль отверг критику о том, что разведывательные службы Соединенных Штатов и Британии ожидали нападения гораздо раньше, чем BND, заявив, что эти разведывательные службы предсказали вероятность войны, основываясь на своих наблюдениях.

В BND, напротив, подчеркнули, что решение об атаке в конечном счете принимал путин. Решение диктатора кремля зависело от многих вещей, а не только от количества ракет или танков, добавил он.

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