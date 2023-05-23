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Спецслужби Німеччини: путін не ослаб навіть після 15 місяців війни

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 травня. УНН. За більш ніж рік після початку російського вторгнення в Україну немає жодних ознак того, що президент росії володимир путін ослаб, передає УНН з посиланням на dpa.

Деталі

"У системі путіна немає помітних тріщин", заявив голова Служби зовнішньої розвідки Німеччини BND Бруно Каль Федеральній академії політики безпеки (BAKS) у Берліні.

Каль стверджував, що публічна критика російського керівництва рівносильна рутинним суперечкам у суспільстві і не становить загрози путінському режиму.

"росія все ще здатна вести довгу війну", - сказав він, вказуючи на новобранців. Каль сказав, що в росії також достатньо обладнання та боєприпасів.

Однак Каль зауважив, що росія має певні вразливі місця, включаючи дії збройних сил.

Голова розвідки повідомив, що довгострокова стратегія путіна може взяти гору, якщо Захід не підтримуватиме Україну дуже організовано.

Відповідаючи на запитання, коли саме BND дізналось, що росія нападе на Україну, Каль відповів: "Приблизно за 14 днів до початку війни ми також виявили явища, які неможливо було інтерпретувати іншим чином".

Каль відкинув критику про те, що розвідувальні служби Сполучених Штатів і Британії очікували нападу набагато раніше, ніж BND, заявивши, що ці розвідувальні служби передбачили ймовірність війни, грунтуючись на своїх спостереженнях.

У BND, натомість, підкреслили, що рішення про атаку в кінцевому рахунку приймав путін. Рішення диктатора кремля залежало від багатьох речей, а не лише від кількості ракет чи танків, додав він.

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