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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

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Спецрейсом из Молдовы в Украину вернулось 45 граждан - посольство

Спецрейсом из Молдовы в Украину вернулось 45 граждан - посольство

Киев  •  УНН

 • 16037 просмотра

КИЕВ. 28 марта. УНН. Еще 45 граждан Украины вернулись домой спецрейсом "Кишинев-Одесса". Об этом сообщили в посольстве Украины в Республике Молдова, передает УНН.

“27 марта Посольством Украины в Молдове организовано еще один спецрейс по маршруту Кишинев — Одесса, еще 45 граждан вернулись на родину”, — говорится в сообщении.

“В общем, с помощью Посольства после введения карантина домой смогли вернуться 68 граждан”, — сообщили в пресс-службе.

Напомним, при содействии дипучреждений в Украину вернулось почти 110 тыс. украинцев.

Напомним, по состоянию на вечер 27 марта в Украине подтверждено 310 случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Коронавирус SARS-CoV-2, который вызывает заболевание COVID-19 впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в более чем 130 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.

В ночь на 27 марта Соединенные Штаты опередили Китай и Италию по количеству больных COVID-19.

В свою очередь, глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что пандемия нового коронавируса ускоряется с экспоненциальной скоростью.

27 марта Посольством Украины в Молдове организовано еще один спецрейс по маршруту Кишинев — Одесса, еще 45 граждан вернулись на Родину! В общем, с помощью Посольства после введения карантина домой смогли вернуться 68 граждан. # КонсулПоруч pic.twitter.com/W1zjJcDKs9

— UKR Embassy in MDA (@UKRinMDA) March 27, 2020

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