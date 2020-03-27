Спецрейсом з Молдови до України повернулось 45 громадян - посольство
Київ • УНН
КИЇВ. 28 березня. УНН. Ще 45 громадян України повернулись додому спецрейсом "Кишинів-Одеса". Про це повідомили у посольстві України в Республіці Молдова, інформує УНН.
“27 березня Посольством України в Молдові організовано ще один спецрейс за маршрутом Кишинів — Одеса, ще 45 громадян повернулися на Батьківщину”, — йдеться у повідомленні.
“Загалом, за допомоги Посольства після запровадження карантинних обмежень додому змогли повернутися 68 громадян”, — повідомили у пресслужбі.
Нагадаємо, за сприяння дипустанов до України повернулось майже 110 тис. українців.
Нагадаємо, станом на вечір 27 березня в Україні підтверджено 310 випадків коронавірусної хвороби COVID-19.
Коронавірус SARS-CoV-2, який викликає захворювання COVID-19, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у більш ніж 130 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.
В ніч на 27 березня Сполучені Штати випередили Китай та Італію за кількістю хворих на COVID-19.
У свою чергу, Глава ВООЗ Тедрос Аданом Гебреісус заявив, що пандемія нового коронавірусу прискорюється з експоненційною швидкістю.
27 березня Посольством України в Молдові організовано ще один спецрейс за маршрутом Кишинів – Одеса, ще 45 громадян повернулися на Батьківщину!Загалом, за допомоги Посольства після запровадження карантинних обмежень додому змогли повернутися 68 громадян. #КонсулПоруч pic.twitter.com/W1zjJcDKs9— UKR Embassy in MDA (@UKRinMDA) March 27, 2020