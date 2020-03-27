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Спецрейсом з Молдови до України повернулось 45 громадян - посольство

Спецрейсом з Молдови до України повернулось 45 громадян - посольство

Київ • УНН

 • 16038 перегляди

КИЇВ. 28 березня. УНН. Ще 45 громадян України повернулись додому спецрейсом "Кишинів-Одеса". Про це повідомили у посольстві України в Республіці Молдова, інформує УНН.

“27 березня Посольством України в Молдові організовано ще один спецрейс за маршрутом Кишинів — Одеса, ще 45 громадян повернулися на Батьківщину”, — йдеться у повідомленні.

“Загалом, за допомоги Посольства після запровадження карантинних обмежень додому змогли повернутися 68 громадян”, — повідомили у пресслужбі.

Нагадаємо, за сприяння дипустанов до України повернулось майже 110 тис. українців.

Нагадаємо, станом на вечір 27 березня в Україні підтверджено 310 випадків коронавірусної хвороби COVID-19.

Коронавірус SARS-CoV-2, який викликає захворювання COVID-19, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у більш ніж 130 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.

В ніч на 27 березня Сполучені Штати випередили Китай та Італію за кількістю хворих на COVID-19.

У свою чергу, Глава ВООЗ Тедрос Аданом Гебреісус заявив, що пандемія нового коронавірусу прискорюється з експоненційною швидкістю.

27 березня Посольством України в Молдові організовано ще один спецрейс за маршрутом Кишинів – Одеса, ще 45 громадян повернулися на Батьківщину!Загалом, за допомоги Посольства після запровадження карантинних обмежень додому змогли повернутися 68 громадян. #КонсулПоруч pic.twitter.com/W1zjJcDKs9

— UKR Embassy in MDA (@UKRinMDA) March 27, 2020

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