Спецпрокурор Мюллер допрашивал экс-советника Трампа 20 часов
Киев • УНН
КИЕВ. 16 февраля. УНН. Бывший главный стратег предвыборной кампании Дональда Трампа Стивен Бэннон в течение прошедшей недели несколько раз давал показания спецпрокурору по "российскому делу" Роберту Мюллеру, расследующему возможное вмешательство РФ в президентскую кампанию в США в 2016 году, передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.
Как сообщается, в общей сложности С.Бэннон отвечал на вопросы спецпрокурора и его следователей не менее 20 часов. Никакие подробности при этом не сообщаются.
Кроме того в четверг С.Бэннон дал показания комитету палаты представителей конгресса США по разведке. Как сообщается, экс-советник Д.Трампа отказался отвечать на многие вопросы, что вызвало разочарование конгрессменов. По сути С.Бэннон высказался лишь на темы, на освещение которых он получил разрешение администрации Белого дома.
Это была уже вторая встреча С.Бэннона с членами комитета. 17 января он отказался отвечать на вопросы комитета о своей работе в администрации как в период президентства Д.Трампа, так и в период передачи власти.
С.Бэннон был советником президента США по стратегическим вопросам с января по август 2017 года. До этого он возглавлял избирательный штаб Дональда Трампа с августа 2016 года.
Напомним, Д.Трамп собирается на допрос к Р.Мюллеру несмотря на предостережения адвокатов.