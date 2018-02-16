Спецпрокурор Мюллер допитував екс-радника Трампа 20 годин
Київ • УНН
КИЇВ. 16 лютого. УНН. Колишній головний стратег передвиборчої кампанії Дональда Трампа Стівен Беннон протягом минулого тижня кілька разів давав свідчення спецпрокурору у "російській справі" Роберту Мюллеру, який розслідує можливе втручання РФ у президентську кампанію в США в 2016 році, передає УНН з посиланням на Deutsche Welle.
Як повідомляється, в цілому С.Беннон відповідав на запитання спецпрокурора і його слідчих не менше 20 годин. Жодні подробиці при цьому не повідомляються.
Крім того, у четвер С.Беннон дав свідчення комітету палати представників конгресу США з розвідки. Як повідомляється, екс-радник Д.Трампа відмовився відповідати на багато запитань, що викликало розчарування конгресменів. По суті С.Беннон висловився лише на теми, на висвітлення яких він отримав дозвіл адміністрації Білого дому.
Це була вже друга зустріч С.Беннона з членами комітету. 17 січня він відмовився відповідати на запитання комітету про свою роботу в адміністрації як в період президентства Д.Трампа, так і в період передачі влади.
С.Беннон був радником президента США зі стратегічних питань з січня по серпень 2017 року. До цього він очолював виборчий штаб Дональда Трампа з серпня 2016 року.
Нагадаємо, Д.Трамп збирається на допит до Р.Мюллера, незважаючи на застереження адвокатів.