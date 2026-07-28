Спецпредставители Трампа приедут в Киев в течение следующих двух недель - Лумер

Специальные представители президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер приедут в Киев в ближайшие две недели, дата и время скоро будут определены. Об этом сообщила американская консервативная активистка и блогерка Лора Лумер со ссылкой на источник, передает УНН.

Источник в Белом доме сообщил мне, что во время встречи президента Трампа с президентом Украины Зеленским сегодня было договорено, что Стив Уиткофф и Джаред Кушнер теперь совершат визит в Киев, Украина, впервые в духе дипломатии и с целью положить конец войне между Россией и Украиной. Дата и время скоро будут определены, и план состоит в том, чтобы доставить их в Киев в течение следующих 2 недель - сообщила Лумер.

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Блогерша отметила, что это было ее предложение Белому дому в начале этой недели, когда она встретилась с президентом Зеленским и заместителем главы ОП Сергеем Кислицей в Президентском дворце в Украине.

Во время всех моих интервью здесь, в Украине, на прошлой неделе я также призывала Виткоффа и Кушнера приехать в Киев на встречи, и я настойчиво заявляла, что они провели достаточно встреч в Москве и должны приехать в Украину. Особенно сейчас, когда Россия поставляет Ирану оружие и спутниковые снимки для убийства американских солдат - резюмировала Лумер.

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