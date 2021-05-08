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Спецоперация против банды наркоторговцев в Рио: погибли 28 человек

Спецоперация против банды наркоторговцев в Рио: погибли 28 человек

Киев  •  УНН

 • 22081 просмотра

КИЕВ. 8 мая. УНН. Полиция Рио-де-Жанейро сообщила спецоперация против банды наркоторговцев Жакарезиньо закончилась 28 смертями, среди которых - инспектор. Об этом сообщает УНН со ссылкой на портал G1.

Детали

В своей речи при погребении инспектора Андре Фриаса секретарь гражданской полиции Аллан Турновський высоко оценил действия полиции в Жакарезиньо и заявил, что по информации сектора разведки корпорации установлено, что все 27 убитых человек являются торговцами наркотиками.

Более 24 часов после операции гражданская полиция не разглашали личности погибших в Жакарезиньо.

Реакции семей

Семьи, которые пытались освободить тела в НМЛ, продолжают обвинять полицию в убийствах: гибель 32-летнего Джонаса-ду-Карму-дус-Сантуша подтверждает, что у него был билет, но заявляет, что он пошел покупать хлеб. 31-летний Родриго Паула де Баррос говорит, что он уже занимался торговлей наркотиками, но говорит, что год и полгода его не было в поисках работы. По словам родственников, его застрелили, выгуливая собаку на улице, около шести утра.

С 27 погибших в результате акции только трое были приговорены Государственным министерством за незаконный оборот наркотиков и разысканы полицией. Следствие отмечает, что они были "солдатами" наркоторговли, действуя как вооруженное крыло преступной организации в Жакарезиньо.

Напомним

Ранее сообщалось по 25 погибших в результате спецоперации. Она стала самой кровавой за несколько десятков лет .

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