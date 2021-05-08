Спецоперація проти банди наркоторговців в Ріо: загинули 28 людей

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У своїй промові під час поховання інспектора Андре Фріаса секретар цивільної поліції Аллан Турновський високо оцінив дії поліції в Жакарезіньо та заявив, що за інформацією сектору розвідки корпорації встановлено, що всі 27 вбитих осіб є торговцями наркотиками.

Більше 24 годин після операції цивільна поліція не розголошувала особи загиблих у Жакарезіньо.

Реакції родин

Сім’ї, які намагалися звільнити тіла в ІМЛ, продовжують звинувачувати поліцію у вбивствах: загибель 32-річного Джонаса-ду-Карму-дус-Сантуша підтверджує, що у нього був квиток, але заявляє, що він пішов купувати хліб. 31-річний Родріго Паула де Баррос каже, що він вже займався торгівлею наркотиками, але каже, що рік і півроку його не було в пошуках роботи. За словами родичів, його застрелили, вигулюючи собаку на вулиці, близько шостої ранку.

З 27 загиблих в результаті акції лише троє були засуджені Державним міністерством за незаконний обіг наркотиків і розшукані поліцією. Слідство зазначає, що вони були “солдатами” наркоторгівлі, діючи як збройне крило злочинної організації в Жакарезіньо.

Нагадаємо

Раніше повідомлялося по 25 загиблих внаслідок спецоперації. Вона стала найкривавішою за декілька десятків років.