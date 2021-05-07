Операція у фавелах Ріо - стала найкривавішою в історії: відомо про 25 жертв, поранення отримали випадкові пасажири метро

Деталі

Спецоперація спровокувала перестрілку, в результаті якої загинули 25 осіб: один співробітник поліції і 24 підозрюваних.

Вогнепальні поранення також отримали двоє пасажирів метро, які їхали у вагоні поїзда біля станції “Тріажен”. У мережі опублікували відео з пораненими пасажирами. Ще один мирний житель отримав вогнепальне поранення в ногу, коли перебував у своєму будинку. Крім того, поранення отримали двоє поліцейських.

Поліція провела операцію проти банди, що займається торгівлею наркотиками, грабунками, вбивствами і викраденнями людей. У поліції заявили, що почали спецоперацію, отримавши інформацію, що злочинці вербують в свою банду дітей і підлітків.

У різних місцях фавели, як зазначає Globo, під час поліцейської операції чули звуки автоматних черг, а також вибухи. Над районом літав вертоліт. Жителі Жакарезінью не могли покинути свої будинки, наприклад, з цим зіткнулася наречена, яка збиралася на весілля, пише видання.

Реакція громадськості

Організація Fogo Cruzado, яка реєструє дані про насильство із застосуванням зброї в Бразилії, назвала те, що трапилося найбільшим масовим вбивством, скоєним в ході поліцейської операції, з моменту початку досліджень у липні 2016 року.

Пізніше з’явилася інформація, що операція стала найкривавішою за декілька десятків років.

Частина загиблих були розстріляні впритул, деякі і на території міського метрополітену.

Коментар поліції Ріо-де-Жанейро

Як заявив представник Громадянської поліції Феліпе Курі на прес-конференції, пояснюючи необхідність застосування зброї правоохоронними органами під час спецоперації — поліцейські підрозділи суворо дотримувалися всіх встановлених протоколів перед тим, як вступити в збройну сутичку на півночі Ріо-де-Жанейро з членами передбачуваного наркоугруповання.

“Усі протоколи (перед тим, як відкрити вогонь) були виконані без винятку”, — запевнив Курі, відкинувши, що було допущено необґрунтоване застосування сили з боку поліції. За його словами, “на початку операції” один з агентів отримав поранення в голову, після чого співробітники правоохоронних органів вступили в перестрілку.

Курі зазначив, що, за даними слідства, мова йде про членів банди, яка займалася вербуванням дітей і підлітків для незаконного обігу наркотиків, а також здійснювала грабежі, викрадення людей і вбивства. “Вони... мали намір вбити наших поліцейських, і іншої альтернативи (крім того, як відкрити вогонь, у правоохоронців) не було”, — зазначив він.

Таким чином Курі відповів на запит до губернатора штату Ріо-де-Жанейро Клаудіо Кастро, якого бразильська філія Amnesty International попросила прокоментувати обґрунтованість відкриття вогню поліцією по передбачуваним злочинцям.