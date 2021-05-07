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Операция в фавелах Рио - стала самой кровавой в истории: известно о 25 жертвах, ранения получили случайные пассажиры метро

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 7 мая. УНН. Накануне полиция Рио-де-Жанейро провела в фавеле Жакарезинью спецоперацию против банды, занимавшейся наркоторговлей, пишет УНН со ссылкой на телеканал Globo.

Детали

Спецоперация спровоцировала перестрелку, в результате которой погибли 25 человек: один сотрудник полиции и 24 подозреваемых.

Огнестрельные ранения также получили двое пассажиров метро, ехавшие в вагоне поезда возле станции “Триажен”. В сети опубликовали видео с ранеными пассажирами. Еще один мирный житель получил огнестрельное ранение в ногу, когда находился в своем доме. Кроме того, ранения получили двое полицейских.

Полиция провела операцию против банды, занимающейся торговлей наркотиками, грабежами, убийствами и похищениями людей. В полиции заявили, что начали спецоперацию, получив информацию, что преступники вербуют в свою банду детей и подростков.

В разных местах фавелы, как отмечает Globo, во время полицейской операции слышали звуки автоматных очередей, а также взрывы. Над районом летал вертолет. Жители Жакарезинью не могли покинуть свои дома, например, с этим столкнулась невеста, собиравшаяся на свадьбу, пишет издание.

Реакция общественности

Организация Fogo Cruzado, которая регистрирует данные о насилии с применением оружия в Бразилии, назвала случившееся крупнейшим массовым убийством, совершенном в ходе полицейской операции, с момента начала исследований в июле 2016 года.

Позже появилась информация, что операция стала самой кровавой за несколько десятков лет.

Часть погибших были расстреляны в упор, некоторые и на территории городского метрополитена.

Комментарий полиции Рио-де-Жанейро

Как заявил представитель Гражданской полиции Фелипе Кури на пресс-конференции, объясняя необходимость применения оружия правоохранительными органами во время спецоперации — полицейские подразделения строго придерживались всех установленных протоколов перед тем, как вступить в вооруженную стычку на севере Рио-де-Жанейро с членами предполагаемой наркогруппировки.

“Все протоколы (перед тем, как открыть огонь) были выполнены без исключения”, — заверил Кури, отвергнув, что было допущено необоснованное применение силы со стороны полиции. По его словам, “в начале операции” один из агентов получил ранение в голову, после чего сотрудники правоохранительных органов вступили в перестрелку.

Кури отметил, что, по данным следствия, речь идет о членах банды, которая занималась вербовкой детей и подростков для незаконного оборота наркотиков, а также осуществляла грабежи, похищения людей и убийства. “Они... намеревались убить наших полицейских, и другой альтернативы (кроме того, как открыть огонь, у правоохранителей) не было”, — отметил он.

Таким образом Кури ответил на запрос к губернатору штата Рио-де-Жанейро Клаудио Кастро, которого бразильский филиал Amnesty International попросил прокомментировать обоснованность открытия огня полицией по предполагаемым преступникам.

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