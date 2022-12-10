Спецоперация в Дрездене: подозреваемого в захвате заложников ранили и задержали

Детали

"Полиция Дрездена сообщает, что ситуация с заложниками в субботу закончилась тем, что подозреваемый в захвате заложников был ранен и находится под стражей, а заложники не пострадали", - пишет издание.

Перед этим полиция Дрездена была на телефонной связи с подозреваемым в захвате заложников, который, как сообщается, забаррикадировался в комнате внутри дрезденского торгового центра Altmarktgalerie.

Также сообщается, что полиция нашла мертвую женщину в многоквартирном доме в районе Прохлис в Дрездене, что, по их словам, является убийством, связанным с операцией в центре Дрездена. Полиция сообщает, что подозреваемым является 40-летний сын женщины.

Дополнение

10 декабря в Дрездене проводилась масштабная полицейская операция. Утром вооружённый мужчина ворвался в здание местной радиостанции и открыл огонь, сотрудники успели укрыться в безопасном месте. Затем на машине он направился в центральную часть города, где затаился в одной из аптек торгового центра Altmarktgalerie. Полиция сообщила о возможном захвате заложников.

Проводилась эвакуация людей из торгового центра и прилегающих территорий.