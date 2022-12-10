Спецоперація у Дрездені: підозрюваного у захопленні заручників поранили та затримали

Деталі

"Поліція Дрездена повідомляє, що ситуація із заручниками у суботу закінчилася тим, що підозрюваний у захопленні заручників був поранений і перебуває під вартою, а заручники не постраждали", - пише видання.

Перед цим поліція Дрездена була на телефонному зв'язку з підозрюваним у захопленні заручників, який, як повідомляється, забарикадувався в кімнаті всередині дрезденського торгового центру Altmarktgalerie.

Також повідомляється, що поліція знайшла мертву жінку в багатоквартирному будинку в районі Прохліс у Дрездені, що, за їхніми словами, є вбивством, пов'язаним із операцією у центрі Дрездена. Поліція повідомляє, що підозрюваним є 40-річний син жінки.

Доповнення

10 грудня у Дрездені проводилася масштабна поліцейська операція. Вранці озброєний чоловік увірвався до будівлі місцевої радіостанції та відкрив вогонь, співробітники встигли сховатися у безпечному місці. Потім на машині він попрямував до центральної частини міста, де сховався в одній з аптек торгового центру Altmarktgalerie. Поліція повідомила про можливе захоплення заручників.

Проводилася евакуація людей із торгового центру та прилеглих територій.