Спецоперация СБУ: экс-нардепа Киву ликвидировали из стрелкового оружия - источники

Военные преступления россии: представители Международного уголовного суда впервые столкнулись с таким масштабом – КНИИСЭ

Эксперты Международного уголовного суда поддерживают усилия Украины по документированию вероятного геноцида и военных преступлений, связанных с российской агрессией, отмечая, что это первый случай, когда были выявлены такие масштабные преступления.