Спецоперация СБУ: экс-нардепа Киву ликвидировали из стрелкового оружия - источники
Киев • УНН
Как сообщают источники, бывший депутат Верховной Рады Илья Кива был убит в ходе спецоперации СБУ с применением огнестрельного оружия. Его тело было найдено в Московской области.
Ликвидация бывшего депутата Верховной Рады Ильи Кивы – спецоперация СБУ. Его убили из стрелкового оружия. Об этом журналисту УНН сообщили собственные источники.
"Ликвидация ТОПового предателя, коллаборанта и пропагандиста Ильи Кивы - спецоперация СБУ. Преступника ликвидировали из стрелкового оружия", - сообщили собственные источники.
Как сообщили росСМИ, в Подмосковье рф обнаружено тело бывшего депутата Верховной Рады Украины Ильи Кивы.
Спецоперация СБУ: экс-нардепа Киву ликвидировали из стрелкового оружия - источники
Как сообщают источники, бывший депутат Верховной Рады Илья Кива был убит в ходе спецоперации СБУ с применением огнестрельного оружия. Его тело было найдено в Московской области.
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